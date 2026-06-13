Dopo il no di Rangnick al progetto rossonero, restano i dubbi anche per quanto riguarda la panchina del Milan. Il nome di Oliver Glasner sarebbe ora più lontano dai rossoneri con altri due profili in netta risalita: parliamo di Matthias Jaissle e Ruben Amorim. Il primo è impegnato con l'Al Ahli, mentre il secondo è libero di firmare con chi vuole dopo l'avventura non andata a buon fine con il Manchester United. Restano, quindi, tre nomi per il futuro della panchina del Diavolo.

Il retroscena degli incontri a Londra con Gerry Cardinale

Focus tattico su Amorim: l'opzione più fattibile per i costi