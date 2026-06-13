Retroscena panchina Milan: vertice a Londra per Gerry Cardinale con Jaissle e Ruben Amorim. Glasner si allontana, tutti i dettagli sui costi e le clausole
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Dopo il no di Rangnick al progetto rossonero, restano i dubbi anche per quanto riguarda la panchina del Milan. Il nome di Oliver Glasner sarebbe ora più lontano dai rossoneri con altri due profili in netta risalita: parliamo di Matthias Jaissle e Ruben Amorim. Il primo è impegnato con l'Al Ahli, mentre il secondo è libero di firmare con chi vuole dopo l'avventura non andata a buon fine con il Manchester United. Restano, quindi, tre nomi per il futuro della panchina del Diavolo.
Il retroscena degli incontri a Londra con Gerry CardinaleSecondo La Gazzetta dello Sport ci sono stati incontri a Londra, con Gerry Cardinale presente, con Matthias Jaissle e Ruben Amorim. Il primo piace in generale per la freschezza delle sue idee. C'è la clausola da sei milioni di euro per liberarlo dall'Al Ahli. Jaissle sarebbe anche disposto a rinunciare allo stipendio da 11 milioni di euro per sposare il progetto Milan. Amorim, invece, è libero, dopo essere stato esonerato dal Manchester United. Amorim non è ancora convinto al 100% di accettare il progetto prospettatogli da Cardinale e sta valutando il da farsi. Glasner non ha dubbi invece e sta attendendo ancora la chiamata del Milan.
Focus tattico su Amorim: l'opzione più fattibile per i costiValutiamo il nome di Amorim, visto che Jaissle resta al momento complesso per colpa della clausola rescissoria onerosa per liberarlo. Allo Sporting ha rivoluzionato il club portando una mentalità offensiva e vincente. Amorim, al contrario di Jaissle, è un amante della difesa a tre, visto che utilizza il 3-4-3 e il 3-4-2-1. Come detto, punta sul calcio offensivo giocando molto sugli esterni a tutta fascia e si affida anche ai tre centrali della difesa per impostare il gioco dal basso. Gioco molto aggressivo così come il pressing senza palla. In fase di possesso cerca le ripartenze rapide e veloci, ma ama anche il calcio propositivo. Al momento sembra un'opzione più fattibile di Jaissle per i costi.
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