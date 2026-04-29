Il Milan, d'altronde, grazie al lavoro del direttore sportivo Igli Tare - colui che portò Gila alla Lazio nel 2022 - ha già fatto i passi giusti con il suo agente e con il giocatore stesso. L'offerta è quella di un contratto quadriennale , con scadenza 30 giugno 2030 - più un'opzione per una quinta stagione - con stipendio di 3 milioni di euro (più bonus) per il primo anno, a salire nella parte fissa nelle stagioni successive .

Il club di Via Aldo Rossi potrà sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita , ancora attivo per il contratto di Gila, pagando così meno tasse. Ci sarà, dunque, da combattere con Claudio Lotito , Presidente della Lazio, che non ha intenzione di svendere il suo numero 34 nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la certezza che non sarà rinnovato. Lotito parte, per Gila, da una valutazione di 30 milioni di euro e difficilmente vorrà scendere al ribasso, né tanto meno accettare una contropartita tecnica nell'operazione. Per il quotidiano sportivo nazionale, quindi, servirà un 'capolavoro di mediazione' dell'amministratore delegato Giorgio Furlani per chiudere l'affare positivamente.

La nostra analisi: l'elemento perfetto per la retroguardia di Allegri

Gila piace molto a Tare e piace anche al tecnico Massimiliano Allegri, per la sua capacità di poter giocare nella difesa a tre e in quella a quattro. Ma non solo: anche perché è abile a giocare a zona, così come in marcatura stretta sull'uomo. L'ex Real Madrid - a cui è destinato il 50% della sua rivendita - gioca molto sull'anticipo sul diretto avversario, è veloce e rapido nei recuperi e costituirebbe sicuramente un succulento innesto nella retroguardia rossonera. Si giocherebbe, di partita in partita, un posto da titolare con Fikayo Tomori. Ma tra Serie A e, si spera, Champions League, le occasioni per scendere in campo non mancheranno per entrambi.