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Milan, rivoluzione a centrocampo: Schira svela il prezzo di Fofana. Il piano per la plusvalenza

Youssouf Fofana attaccante AC Milan
Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999 giunto al Milan dal Monaco nel calciomercato estivo 2024, può lasciare i rossoneri dopo appena due stagioni. Lo ha rivelato Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, sui suoi...
Daniele Triolo Redattore 

Giunto al Milan dal Monaco nel calciomercato estivo 2024 per 26 milioni di euro, Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, potrebbe lasciare i rossoneri dopo appena due stagioni. Lo ha riferito, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', il giornalista esperto del settore Nicolò Schira.

"Youssouf Fofana potrebbe lasciare il Milan nella finestra estiva dei trasferimenti. Prezzo, 30 milioni di euro", ha scritto infatti Schira in un post sui social. Fofana, sotto contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2028, a bilancio, pesa attualmente per 13 milioni di euro. Una cessione, dunque, a 30, farebbe generare una plusvalenza di 17 milioni di euro per le casse del club di Via Aldo Rossi.

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Dove potrebbe andare Fofana? Il giocatore è richiesto, con insistenza, dai turchi del Galatasaray, che si erano già fatti avanti con il Milan durante l'ultima sessione invernale di calciomercato. Il numero 19, poi, ha anche estimatori in Premier League. Non dovrebbe essere difficile trovare una soluzione per lui: il suo posto, nel Milan, verrebbe preso - secondo le intenzioni rossonere - da Leon Goretzka.

Calciomercato Milan, via Fofana a 30 milioni? La nostra analisi

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Fofana era stato preso dal Milan due anni fa per fare il mediano, salvo poi accorgersi, partita dopo partita, che il giocatore - pur buono - ha altre caratteristiche e non proprio quelle dell'interditore. È un centrocampista che ama buttarsi nello spazio, dettare il passaggio ed andare alla conclusione. Il problema, però, è che non lo fa con grandissima qualità, nonostante l'abnegazione e lo spirito di sacrificio. Una separazione a quelle cifre, specialmente se davvero dovesse arrivare al suo posto Goretzka, sarebbe auspicabile.

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