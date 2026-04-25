Dove potrebbe andare Fofana? Il giocatore è richiesto, con insistenza, dai turchi del Galatasaray, che si erano già fatti avanti con il Milan durante l'ultima sessione invernale di calciomercato. Il numero 19, poi, ha anche estimatori in Premier League. Non dovrebbe essere difficile trovare una soluzione per lui: il suo posto, nel Milan, verrebbe preso - secondo le intenzioni rossonere - da Leon Goretzka.
Calciomercato Milan, via Fofana a 30 milioni? La nostra analisi—
Fofana era stato preso dal Milan due anni fa per fare il mediano, salvo poi accorgersi, partita dopo partita, che il giocatore - pur buono - ha altre caratteristiche e non proprio quelle dell'interditore. È un centrocampista che ama buttarsi nello spazio, dettare il passaggio ed andare alla conclusione. Il problema, però, è che non lo fa con grandissima qualità, nonostante l'abnegazione e lo spirito di sacrificio. Una separazione a quelle cifre, specialmente se davvero dovesse arrivare al suo posto Goretzka, sarebbe auspicabile.
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