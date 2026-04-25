Dove potrebbe andare Fofana? Il giocatore è richiesto, con insistenza, dai turchi del Galatasaray , che si erano già fatti avanti con il Milan durante l'ultima sessione invernale di calciomercato. Il numero 19, poi, ha anche estimatori in Premier League . Non dovrebbe essere difficile trovare una soluzione per lui: il suo posto, nel Milan, verrebbe preso - secondo le intenzioni rossonere - da Leon Goretzka .

Calciomercato Milan, via Fofana a 30 milioni? La nostra analisi

Fofana era stato preso dal Milan due anni fa per fare il mediano, salvo poi accorgersi, partita dopo partita, che il giocatore - pur buono - ha altre caratteristiche e non proprio quelle dell'interditore. È un centrocampista che ama buttarsi nello spazio, dettare il passaggio ed andare alla conclusione. Il problema, però, è che non lo fa con grandissima qualità, nonostante l'abnegazione e lo spirito di sacrificio. Una separazione a quelle cifre, specialmente se davvero dovesse arrivare al suo posto Goretzka, sarebbe auspicabile.