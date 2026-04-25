PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Leao nel mirino del Manchester United: potrebbe partire in saldo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Leao nel mirino del Manchester United: potrebbe partire in saldo

Rafael Leao attaccante AC Milan
Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe andare via nel calciomercato estivo dopo sette stagioni in rossonero: lo corteggia il Manchester United. La Premier League potrebbe rappresentare una tentazione per il portoghese. Ecco la situazione
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, domani uno scout del Manchester United sarà a 'San Siro' per visionare dal vivo Rafael Leao, attaccante del Milan, obiettivo di calciomercato dei 'Red Devils' per l'estate, in occasione del big match di Serie A contro la Juventus.

Il club inglese progetta di acquistare un esterno offensivo di piede destro, abile nell'uno contro uno, che sappia giocare sul versante mancino: l'identikit perfetto di Leao. Tanto che si registrano già i primi approcci e contatti tra il Manchester United e l'entourage del numero 10 del Milan.

LEGGI ANCHE

Leao è legato al club di Via Aldo Rossi da un contratto fino al 30 giugno 2028 e guadagna 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, di stipendio. Cifra, questa, assolutamente alla portata degli inglesi che potrebbero quindi accontentare i desideri economici di agenti e giocatore lusitano.

Calciomercato Milan, Leao può andare via per 50-60 milioni: Manchester United vigile

—  

Ma il Diavolo lo lascerebbe partire? Quello che filtra da 'Casa Milan', ha spiegato 'Tuttosport', è che Leao sia tutt'altro che intoccabile. Irrealistico pensare di venderlo ai 175 milioni di euro previsti dalla clausola risolutoria inserita nel suo contratto: qualora arrivasse un'offerta di 50-60 milioni di euro, l'operazione in uscita potrebbe andare a buon fine.

Il Manchester United potrebbe parzialmente finanziare l'acquisto di Leao dal Milan nel prossimo calciomercato estivo con i proventi della cessione a titolo definitivo di Marcus Rashford al Barcellona. Altro club che ha fatto qualche chiamata esplorativa, e nulla più, per Leao.

Il giocatore cosa intende fare? Nel caso in cui dovesse accorgersi di non essere più centrale al progetto del Milan, Leao - secondo 'Tuttosport' - prenderebbe in esame una cessione, con Manchester United e Barcellona tra le poche squadre al mondo che è pronto a considerare.

Al contrario di quanto invece successo con l'amico Theo Hernández, Leao non ha intenzione di trasferirsi nella Saudi Pro League araba: già in passato ha rifiutato stipendi a due cifre da Al-Nassr e Al-Hilal. Il portoghese vuole restare nell'élite del calcio europeo e, se non dovesse essere al Milan, la Premier League sicuramente è un campionato che lo affascina.

La nostra analisi: non buttare via il bambino con l'acqua sporca

—  

Vendere Leao a 50-60 milioni di euro equivale quasi a regalare un giocatore che, in sette anni di onorata militanza rossonera, ha spesso cantato e portato la croce. Seppur con quel suo atteggiamento che può sembrare indolente, ma che in realtà fa parte del suo modo di essere e di vivere la vita. Non si regala al primo che passa un esterno offensivo di qualità, da doppia doppia fissa stagionale (80 gol e 65 assist in 287 partite con il Milan), soltanto perché sbaglia metà stagione per via di infortuni, pubalgia e di un cambio ruolo in cui non si è ritrovato. Sarebbe follia pura, come buttare via il bambino con l'acqua sporca. Per un Milan 2026-2027 di qualità, si riparta da Rafa Leao, piuttosto.

Leggi anche
Milan, Goretzka costa? Ricordati l’esempio Ibrahimović: servono giocatori così per...
Calciomercato Milan, ottimismo per l’arrivo di Goretzka: c’è una richiesta del giocatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA