Intervistato dal 'Corriere di Torino', Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ha commentato l'approdo di Ignazio Abate sulla panchina granata. Ma non solo: il 'Condor' si è anche lasciato andare ad un commento sull'uso degli algoritmi per selezionare i giocatori che è subito diventato virale.

Le parole di Galliani su Abate al Torino

"Ignazio ha grandi qualità umane ed è l’uomo giusto per i granata. Gli ho già mandato il mio in bocca al lupo. Complimenti al Torino, ha fatto un’ottima scelta e non se ne pentirà affatto. Abate saprà portare i granata stabilmente nella parte sinistra della classifica”.

Abate ha messo la firma sul nuovo contratto biennale che lo legherà al Torino fino al 30 giugno 2028. Per l'ex terzino rossonero si tratta della prima esperienza su una panchina di Serie A. Il calendario ha già fissato un incrocio immediato con il suo passato: il debutto ufficiale avverrà proprio contro il Milan.

La carriera da allenatore di Abate

Galliani, quanti aneddoti su Abate

“Le prime qualità di 'Igna', come l’ho sempre chiamato, sono proprio quelle umane. L’ho conosciuto al Milan quando aveva appena 13 anni. Poi è andato via in prestito, giocando anche nello stesso Torino, prima di essere riscattato e restare dieci anni in rossonero. Non lo abbiamo mai voluto perdere. Anche dopo le esperienze a Napoli ed Empoli avevo insistito molto per il suo ritorno a Milano. All’inizio della carriera giocava come ala destra. Successivamente Ariedo Braida disse che doveva fare l’esterno a tutta fascia. Ignazio è sempre stato un ragazzo davvero in gamba".

Il rapporto di Galliani con gli algoritmi

"Io non utilizzo gli algoritmi per valutare i profili nel calcio. Dopo cinquant’anni passati in questo mondo, so riconoscere da solo i bravi giocatori e i bravi allenatori. I dati non dicono tutto. Quando presi Kaká spendendo cinque milioni di euro, nessuno immaginava che sarebbe diventato il fuoriclasse che tutti abbiamo ammirato".

Gli algoritmi sono davvero utili?