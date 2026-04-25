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Milan, ecco chi è e come gioca Mijnans: numeri, costo e il paragone con Reijnders

Milan, ecco chi è e come gioca Mijnans: numeri, costo e il paragone con Reijnders
Il Milan starebbe studiando anche un altro nome, quello di Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar per rinforzare il centrocampo di Allegri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci di calciomercato per il Milan. Il primo obiettivo per il centrocampo rossonero resta Leon Goretzka, in partenza a parametro zero dal Bayern Monaco. Il tedesco è un colpo per il presente, ma sappiamo che RedBird pensa anche al futuro e potrebbe investire su colpi più giovani. Nel mirino della dirigenza rossonera c'è stato per molto tempo André del Corinthians (trattativa al momento naufragata). Ora occhio a un altro nome: il Milan starebbe studiando anche un altro nome, quello di Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar.

Milan, ecco chi è Mijnans

Si ma chi è Sven Mijnans? Trequartista classe 2000 nato a Spijkenisse. Dal 2023 gioca con l'AZ Alkmaar. Mijnans ha come piede dominante il sinistro e ha come qualità principale quella di trovare i propri compagni con passaggi verticali molto interessanti. Anche a livello realizzativo se la cava alla grande. Questi i suoi numeri con l'AZ Alkmaar: 41 gol e 25 assist in 152 presenze. In campionato, in questa stagione, ha totalizzato 10 gol con 5 assist. 11 partite anche in Conference League con 6 gol. Ottimo tiro anche dalla distanza per Mijnans che ha capacità balistiche interessanti anche sui calci piazzati. Corre e sa vincere anche i duelli fisici a metà campo. Valore? Sven Mijnans potrebbe costare circa 14 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2028, l'olandese guadagna circa 600 mila euro a stagione, quindi ampiamente nei limiti di RedBird. Per molti potrebbe essere il 'nuovo' Reijnders per il Milan? Vediamo i numeri a confronto: l'ex Milan ha segnato meno in Olanda (13 gol e 15 assist) con 3 reti e 8 assist prima del trasferimento in rossonero. A livello numerico Mijnans parte già un passo avanti, anche se gioca in un ruolo più offensivo. Reijnders è arrivato non come colpo da novanta in Italia, ma è cresciuto tantissimo in due anni in rossonero. Mijnans ha già dimostrato di più in patria, vedremo se avrà lo stesso destino.

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