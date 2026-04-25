Si ma chi è Sven Mijnans? Trequartista classe 2000 nato a Spijkenisse. Dal 2023 gioca con l'AZ Alkmaar. Mijnans ha come piede dominante il sinistro e ha come qualità principale quella di trovare i propri compagni con passaggi verticali molto interessanti. Anche a livello realizzativo se la cava alla grande. Questi i suoi numeri con l'AZ Alkmaar: 41 gol e 25 assist in 152 presenze. In campionato, in questa stagione, ha totalizzato 10 gol con 5 assist. 11 partite anche in Conference League con 6 gol. Ottimo tiro anche dalla distanza per Mijnans che ha capacità balistiche interessanti anche sui calci piazzati. Corre e sa vincere anche i duelli fisici a metà campo. Valore? Sven Mijnans potrebbe costare circa 14 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2028, l'olandese guadagna circa 600 mila euro a stagione, quindi ampiamente nei limiti di RedBird. Per molti potrebbe essere il 'nuovo' Reijnders per il Milan? Vediamo i numeri a confronto: l'ex Milan ha segnato meno in Olanda (13 gol e 15 assist) con 3 reti e 8 assist prima del trasferimento in rossonero. A livello numerico Mijnans parte già un passo avanti, anche se gioca in un ruolo più offensivo. Reijnders è arrivato non come colpo da novanta in Italia, ma è cresciuto tantissimo in due anni in rossonero. Mijnans ha già dimostrato di più in patria, vedremo se avrà lo stesso destino.