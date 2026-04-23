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Calciomercato Milan, continuano i contatti per Goretzka: spunta anche Mijnans

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A centrocampo non c'è solo Leon Goretzka, nelle ultime ore è spuntato anche Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar per il Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con il possibile ritorno in Champions League, il Milan di Allegri dovrà effettuare alcuni ritocchi alla rosa attuale. Proprio per questo, l'allenatore livornese ha già chiesto un confronto con i dirigenti per programmare quello che sarà il mercato estivo. Sarà proprio a centrocampo la zona in cui serviranno più interventi.

Il nome su cui il Milan, nelle ultime settimane, sta lavorando con molta insistenza è quello di Leon Goretzka, centrocampista classe '95 in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Come riferito da TuttoSport, sono stati già diversi gli incontri fatti tra la dirigenza rossonera e l'agenzia che cura gli interessi del centrocampista che, dopo aver sparato cifre altissime (più di 7 milioni di stipendio più bonus alla firma), starebbe rivalutando i propri parametri economici.

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Non c'è ancora un vero e proprio accordo, ma le due parti stanno continuando a parlare in maniera sempre più frequente e approfondita. Goretzka ha già aperto al Milan, gli piace molto l'idea di un centrocampo formato da lui, Modric e Adrien Rabiot, ma per farlo succedere dovrà andare in contro al Milan, che offrirà un ingaggio da 5 o 5,5 netti più bonus e incentivo alla firma (nessun altro club ha ancora fatto una proposta simile)

Il Barcellona continua ad osservare da lontano, l'Arsenal si è informato, ma non c'è stato un vertice vero e proprio, cosa che invece è già avvenuta col Milan. L'accelerata finale, ovviamente, dipenderà dalla Champions League.

Il Milan però, nel frattempo studia anche un altro nome: Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar. Centrocampista di 26 anni, ha un buon mancino e una buona mira sui calci piazzati. Il giovane è esploso in questa stagione, segnando 20 gol in 46 partite, lasciando il segno anche nella finale di Coppa dd'Olanda, vinta dall'AZ per 5-1 contro il NEC, con il giovane che ha segnato il gol del 2-0 vincendo anche il premio come miglior giocatore della partita. Ad assistere al match sulla tribune anche un uomo del Milan, che ha voluto seguire e valutare il giovane da vicino.

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