Non c'è ancora un vero e proprio accordo, ma le due parti stanno continuando a parlare in maniera sempre più frequente e approfondita. Goretzka ha già aperto al Milan, gli piace molto l'idea di un centrocampo formato da lui, Modric e Adrien Rabiot, ma per farlo succedere dovrà andare in contro al Milan, che offrirà un ingaggio da 5 o 5,5 netti più bonus e incentivo alla firma (nessun altro club ha ancora fatto una proposta simile)

Il Barcellona continua ad osservare da lontano, l'Arsenal si è informato, ma non c'è stato un vertice vero e proprio, cosa che invece è già avvenuta col Milan. L'accelerata finale, ovviamente, dipenderà dalla Champions League.

Il Milan però, nel frattempo studia anche un altro nome: Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar. Centrocampista di 26 anni, ha un buon mancino e una buona mira sui calci piazzati. Il giovane è esploso in questa stagione, segnando 20 gol in 46 partite, lasciando il segno anche nella finale di Coppa dd'Olanda, vinta dall'AZ per 5-1 contro il NEC, con il giovane che ha segnato il gol del 2-0 vincendo anche il premio come miglior giocatore della partita. Ad assistere al match sulla tribune anche un uomo del Milan, che ha voluto seguire e valutare il giovane da vicino.