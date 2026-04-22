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Pellegatti: “Tresoldi è un vecchio cuore rossonero che sognerebbe di giocare nel Milan, ma ho un dubbio…”

Nicolò Tresoldi, obiettivo di mercato del Milan
Il nome di Nicolò Tresoldi è nella lista del Milan per rinforzare l'attacco in vista della stagione 2026/2027: ecco cosa ne pensa Carlo Pellegatti
Redazione PM

Nicolò Tresoldi è uno dei prospetti più interessanti del campionato belga e anche il Milan si è accorto del suo talento. Italo-tedesco, classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha già realizzato 17 gol e 6 assist in 51 presenze nella stagione 2025/2026, attirando su di sé le attenzioni di diversi club europei.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato nel dettaglio le reali possibilità di vedere Tresoldi al Milan il prossimo anno. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"Tresoldi è un calciatore interessante, gioca nel Club Brugge e costa intorno ai 15/20 milioni di euro. Si tratta di un vecchio cuore rossonero che sognerebbe di giocare nel Milan. È un classe 2004, quindi ha 22 anni. In questo momento non da piene garanzie. È un eccellente giocatore che stanno seguendo in tante squadre europee, ma viene in Italia dopo essere stato nel campionato belga. La mia paura è che ripeta le stesse difficoltà di inserimento di De Ketelaere. Se Tresoldi fosse realmente appetito dalla Premier League costerebbe già 30/40 milioni. Non so se sia il giocatore che sognano i tifosi del Milan. Magari diventa l'idolo, ma al momento non so se esalterebbe la folla rossonera".

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