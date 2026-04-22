Milan, Pellegatti: «Ho paura che Tresoldi possa avere le stesse difficoltà di De Ketelaere»

"Tresoldi è un calciatore interessante, gioca nel Club Brugge e costa intorno ai 15/20 milioni di euro. Si tratta di un vecchio cuore rossonero che sognerebbe di giocare nel Milan. È un classe 2004, quindi ha 22 anni. In questo momento non da piene garanzie. È un eccellente giocatore che stanno seguendo in tante squadre europee, ma viene in Italia dopo essere stato nel campionato belga. La mia paura è che ripeta le stesse difficoltà di inserimento di De Ketelaere. Se Tresoldi fosse realmente appetito dalla Premier League costerebbe già 30/40 milioni. Non so se sia il giocatore che sognano i tifosi del Milan. Magari diventa l'idolo, ma al momento non so se esalterebbe la folla rossonera".