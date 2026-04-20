Cosa fare in vista del prossimo anno? " Per migliorare la prossima stagione devi fare diversi acquisti importanti . Hai la Champions e il campionato da fare, sarà diverso. Uno dei motivi per cui il Milan ha perso contro la Lazio è il fatto che serviva fare il salto di qualità e invece un po' la paura dell'impresa, un po' il fatto di aver tentato di fare qualcosa di diverso ed ecco che è successo quello che abbiamo visto".

Milan, Pellegatti: "Tare è rimandato per il mercato estivo"

Pellegatti ha poi concluso: "L'operato di Tare? Il problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso. E si parte male così. Per me Tare ha iniziato a lavorare a fine maggio, poi è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l'operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli. Poi ha preso Nkunku ma non è un centravanti e non ha funzionato. E' rimandato Tare. Queste settimane sono fondamentali per costruire il Milan del futuro. O a Tare fai fare il ds e su suggerimento di Allegri va a prendere i giocatori...".