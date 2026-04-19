Gli ultimi giorni sono stati parecchio complicati per il Milan. Si è parlato tanto dei risultati negativi, con l'ultimo a 'San Siro' contro l'Udinese che ha gettato tanti dubbi sul progetto del Diavolo. Infatti, dopo quella fragorosa sconfitta, si è discusso a lungo del futuro dell'area tecnica rossonera. Intendiamo dire, ovviamente, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare. Proprio quest'ultimo, nel prepartita di Hellas Verona-Milan, ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'DAZN'.