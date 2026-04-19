PIANETAMILAN news milan interviste Tare in discussione? Il ds risponde: “Normale quando mancano i risultati. Ecco cosa posso dirvi sul futuro”

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Tare in discussione? Il ds risponde: “Normale quando mancano i risultati. Ecco cosa posso dirvi sul futuro”

Il ds del Milan Igli Tare parla del suo futuro ai microfoni di 'DAZN' prima del match col Verona
Pochi minuti prima di Verona-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha commentato le voci sul suo futuro ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Gli ultimi giorni sono stati parecchio complicati per il Milan. Si è parlato tanto dei risultati negativi, con l'ultimo a 'San Siro' contro l'Udinese che ha gettato tanti dubbi sul progetto del Diavolo. Infatti, dopo quella fragorosa sconfitta, si è discusso a lungo del futuro dell'area tecnica rossonera. Intendiamo dire, ovviamente, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare. Proprio quest'ultimo, nel prepartita di Hellas Verona-Milan, ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'DAZN'.

"Non ho nessun pensiero verso il mio futuro: queste discussioni fanno parte del calcio. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione. L'importante è raggiungere l'obiettivo e sedersi insieme con Furlani, Ibra e gli altri e creare un progetto importante per le prossime stagioni".

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Dopo le conferme su Massimiliano Allegri, ecco quindi altre dichiarazioni che confortano i tifosi del Milan in vista della prossima stagione. Come ribadito più volte, sarà quindi fondamentale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In questo senso, vitale che il Diavolo porti a casa i tre punti dalla sfida del 'Bentegodi' di questo pomeriggio.

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