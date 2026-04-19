Pochi minuti prima di Verona-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha commentato le voci sul suo futuro ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni
Gli ultimi giorni sono stati parecchio complicati per il Milan. Si è parlato tanto dei risultati negativi, con l'ultimo a 'San Siro' contro l'Udinese che ha gettato tanti dubbi sul progetto del Diavolo. Infatti, dopo quella fragorosa sconfitta, si è discusso a lungo del futuro dell'area tecnica rossonera. Intendiamo dire, ovviamente, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare. Proprio quest'ultimo, nel prepartita di Hellas Verona-Milan, ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'DAZN'.
"Non ho nessun pensiero verso il mio futuro: queste discussioni fanno parte del calcio. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione. L'importante è raggiungere l'obiettivo e sedersi insieme con Furlani, Ibra e gli altri e creare un progetto importante per le prossime stagioni".