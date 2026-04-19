Altro passaggio estremamente interessante: "Io sono legato al Milan e quando siamo partiti in estate, bisogna pensare già a quella dopo. Gli altri ci pensano e tu resti indietro. Quando finisci di costruire la squadra, inizia già l'anno dopo. Così mi hanno insegnato, però bisogna arrivare in Champions League, bisogna guardare a due anni, non a tre mesi". Chiaro che la mentalità e il pensiero di Allegri sia già predisposto verso le prossime stagioni con il Milan, anche perché il contratto in essere parla chiaro. Poi il discorso verso le prospettive e gli obiettivi futuri: "Intanto dovremmo partire il 12 o 13 luglio. Quando alleni il Milan devi sempre fare il massimo. Poi ci sono giocatori che devono inserirsi, altri che hanno fatto più o meno bene, ma hanno valore. L'anno prossimo lavoreremo per migliorare". Tutti segnali chiari quelli lanciati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: l'allenatore rossonero ha voglia di continuare ad allenare il Milan e non ha voglia di cambiare aria. Significative le frasi in prospettiva e sul club che già deve guardare e programmare da qui ai prossimi due anni. I pensieri del tecnico rossonero non sembrano quelli di una persona che vuole cambiare, tutt'altro.