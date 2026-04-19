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Verona-Milan di Serie A 0-1: via al secondo tempo! | LIVE News

Verona-Milan di Serie A in diretta: tutte le notizie live | PM
Alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si disputerà Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro i gialloblu di Paolo Sammarco
Redazione

19/04/2026 - 15:00
HELLAS VERONA
0-1
MILAN
45'
inzio-secondo-tempo

VIA AL SECONDO TEMPO

45+2'
fine-primo-tempo

FINE PRIMO TEMPO

Il Milan, passato in vantaggio con Rabiot, torna negli spogliatoi. Partita abbastanza sterile e ferma, con tanto possesso palla ma poche e vere azioni interessanti

45'

Segnalati 2 minuti di recupero

41'
goal

GOL MILAN

Su assist di Leao, Adrien Rabiot avanza e, con un sinistro diagonale, manda il pallone in rete portando i rossoneri in vantaggio: 0-1 al Bentegosi!

37'

Primo tempo abbastanza molle: nessuna palla gol, poche azioni, molto possesso

26'

Ci prova il Milan con una punizione da posizione centrale: Bartesaghi tira di potenza ma il pallone va a finire alto sopra la traversa

24'
ammonizione

AMMONIZIONE VERONA

Primo giallo del match ad Akpa Akpro per un fallo su Rabiot

20'
cambio

CAMBIO VERONA 

Fuori Oyegoke per infortunio, dentro Lirola

11'

Edmundsson prova il sinistro da fuori: alto sopra la traversa

7'

Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di partita

3'

Ci prova subito il Milan, con una sponda di Rabiot per Pulisic che passa a Leao, a tu per tu con Montipò, con quest'ultimo che però si tuffa e para tutto.

1'
inzio-match

Tutto pronto al Bentegodi: via a Verona-Milan!

Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Milan!

 

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradarić; Belghali, Bernède; Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bella-Kotchap, Frese, Slotsager, Cham, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Lovric, Ajayi, Isaac, Vermeșan. Allenatore: Sammarco.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Verona-Milan, partita della 33^ giornata di Serie A

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Oggi alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si disputerà Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Bentegodi' di Verona, la sfida Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

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