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Verona-Milan di Serie A 0-1: via al secondo tempo! | LIVE News
VIA AL SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
Il Milan, passato in vantaggio con Rabiot, torna negli spogliatoi. Partita abbastanza sterile e ferma, con tanto possesso palla ma poche e vere azioni interessanti
Segnalati 2 minuti di recupero
GOL MILAN
Su assist di Leao, Adrien Rabiot avanza e, con un sinistro diagonale, manda il pallone in rete portando i rossoneri in vantaggio: 0-1 al Bentegosi!
Primo tempo abbastanza molle: nessuna palla gol, poche azioni, molto possesso
Ci prova il Milan con una punizione da posizione centrale: Bartesaghi tira di potenza ma il pallone va a finire alto sopra la traversa
AMMONIZIONE VERONA
Primo giallo del match ad Akpa Akpro per un fallo su Rabiot
CAMBIO VERONA
Fuori Oyegoke per infortunio, dentro Lirola
Edmundsson prova il sinistro da fuori: alto sopra la traversa
Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di partita
Ci prova subito il Milan, con una sponda di Rabiot per Pulisic che passa a Leao, a tu per tu con Montipò, con quest'ultimo che però si tuffa e para tutto.
Tutto pronto al Bentegodi: via a Verona-Milan!
Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Milan!
VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradarić; Belghali, Bernède; Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bella-Kotchap, Frese, Slotsager, Cham, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Lovric, Ajayi, Isaac, Vermeșan. Allenatore: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Verona-Milan, partita della 33^ giornata di Serie A.
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Oggi alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si disputerà Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Bentegodi' di Verona, la sfida Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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