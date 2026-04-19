Tare: “Su Allegri non c’è nulla da discutere. Prima raggiungere l’obiettivo”

Sul futuro di Allegri: "Inutile parlare ora di queste situazioni. Bisogna orientare le energie verso l'obiettivo Champions League. Vuol dire tanto per la programmazione della società. Su Allegri non c'è nulla da discutere: ha un contratto lungo con la società e stiamo programmando già il futuro. Ha fatto un ottimo lavoro. Non ho nessun pensiero verso il mio futuro: queste discussioni fanno parte del calcio. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione. L'importante è raggiungere l'obiettivo e sedersi insieme con Furlani, Ibra e gli altri e creare un progetto importante per le prossime stagioni".