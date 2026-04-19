PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tare: “Su Allegri non c’è nulla da discutere. Prima raggiungere l’obiettivo”

VERONA-MILAN

Tare: “Su Allegri non c’è nulla da discutere. Prima raggiungere l’obiettivo”

Tare: 'Su Allegri non c'è nulla da discutere. Prima raggiungere l'obiettivo'
Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul futuro di Allegri: "Inutile parlare ora di queste situazioni. Bisogna orientare le energie verso l'obiettivo Champions League. Vuol dire tanto per la programmazione della società. Su Allegri non c'è nulla da discutere: ha un contratto lungo con la società e stiamo programmando già il futuro. Ha fatto un ottimo lavoro. Non ho nessun pensiero verso il mio futuro: queste discussioni fanno parte del calcio. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione. L'importante è raggiungere l'obiettivo e sedersi insieme con Furlani, Ibra e gli altri e creare un progetto importante per le prossime stagioni".

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Occasione d'oro per la Champions contro il Verona: "Sono sei finali. Quella di oggi è la più importante. Massimo rispetto per il Verona che non ha nulla da perdere. Serve una grande prestazione per avere un bonus importante nel resto della stagione".

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