PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verona-Milan, Belghali: “La stagione è stata difficile, ma daremo il massimo fino all’ultimo partita”

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Verona-Milan, Belghali: “La stagione è stata difficile, ma daremo il massimo fino all’ultimo partita”

Rafik Belghali, terzino del Verona
Giocatore giocatore, giocatore gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona
Redazione PM

Rafik Belghali, terzino gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Verona-Milan, le parole di Belghali nel pre-partita

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"La verità è che la stagione è stata difficile. Sappiamo qual è la nostra situazione, ma daremo il massimo fino all'ultimo partita. Ho parlato con l'allenatore e so cosa devo fare. Niente di speciale".

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