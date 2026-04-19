Dario Simic, ex difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026: argomento principale, il futuro del suo connazionale Luka Modric. Ecco cosa ha rivelato sul Pallone d'Oro 2018
Dario Simic, ex difensore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Su cosa serve al Milan per tornare grande: “Non si fa in un minuto. Mi dispiace che non ci sia Paolo Maldini: con lui qua sarebbe stato molto più facile”.