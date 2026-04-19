PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Simic: “Mi spiace che non ci sia qui Maldini. Modric rimane? Mi ha detto che …”

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Ex Milan, Simic: “Mi spiace che non ci sia qui Maldini. Modric rimane? Mi ha detto che …”

Dario Simic ex difensore AC Milan
Dario Simic, ex difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026: argomento principale, il futuro del suo connazionale Luka Modric. Ecco cosa ha rivelato sul Pallone d'Oro 2018
Daniele Triolo Redattore 

Dario Simic, ex difensore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su cosa serve al Milan per tornare grande: “Non si fa in un minuto. Mi dispiace che non ci sia Paolo Maldini: con lui qua sarebbe stato molto più facile”.

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Sul futuro di Luka Modrić: “Ho parlato con Luka, ho visto che è molto felice a Milano e Milanello. Mi ha detto che non ha ancora deciso se rimane un anno o no. Ma ho visto che sta cercando un appartamento. Non so le sue cose familiari”.

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