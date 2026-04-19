Pastore sicuro: “Il Barcellona una squadra perfetta per Leão”

"Si per fare panchina. Yamal e Raphinha sono abbastanza solidi. Per il modo in cui gioca il Barcellona, credo sia la squadra perfetta per Leão, perché non deve difendere, non ha compiti difensivi. Giocherebbe esterno con il solo compito di andare in attacco. Quasi, quasi è un'idea sensata. Chiaro che è un giocatore che deve essere un po' riprogrammato dal punto di vista dell'atteggiamento fuori dal campo. Dipende dalla cifra, ma è un'offerta che prenderei in considerazione". Questo il pensiero del giornalista Giuseppe Pastore a cui fa eco anche Fabrizio Biasin: "La sensazione è che se dovesse arrivare l'offerta giusta, il Milan non ci penserebbe neanche cinque secondi, magari mi sbaglio. Inutile trattenerlo se il prossimo anno il Milan giocherà sempre così". Quale potrebbe essere l'offerta giusta? Si parla di circa 50 milioni di euro. Interessante anche il parere tattico di Biasin: Leão ha faticato troppo da prima punta nel 3-5-2 di Allegri. Nel Barcellona di Flick tornerebbe a sinistra, libero di attaccare come vuole.