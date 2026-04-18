Gianluigi Buffon, ex storico portiere e capitano della Juventus ha parlato del Milan ai microfoni del 'The Athletic'...

Gianluigi Buffon, ex storico portiere e capitano della Juventus e della Nazionale italiana, è stato ospitato dal giornalista James Horncastle nel podcast "The Today Football Show" prodotto dal 'The Athletic'. L'ex bianconero ha voluto parlare ovviamente della sua carriera, per poi passare alla situazione del calcio italiano ai giorni d'oggi, menzionando anche il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.