Gianluigi Buffon, ex storico portiere e capitano della Juventus e della Nazionale italiana, è stato ospitato dal giornalista James Horncastle nel podcast "The Today Football Show" prodotto dal 'The Athletic'. L'ex bianconero ha voluto parlare ovviamente della sua carriera, per poi passare alla situazione del calcio italiano ai giorni d'oggi, menzionando anche il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.
PIANETAMILAN news milan interviste Buffon: “Il giovane italiano non vede più Milan, Inter e Juve come approdo finale”
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Buffon: “Il giovane italiano non vede più Milan, Inter e Juve come approdo finale”
Gianluigi Buffon, ex storico portiere e capitano della Juventus ha parlato del Milan ai microfoni del 'The Athletic'...
Il parere di Gigi Buffon su com'è cambiata la percezione delle grandi squadre italiane nei giovani: "È cambiato il mondo. Il giovane italiano non vede più Milan, Inter e Juve come un approdo finale della propria carriera. Ma secondo me lo sente come un punto di passaggio per poi andare al Real Madrid. Invece ai miei tempi andare alla Juventus o al Milan significava andare nei migliori club del mondo".
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