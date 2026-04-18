Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri, sia in visa della trasferta di domani pomeriggio contro il Verona, in programma al Bentegodi alle ore 15:00 valida per la 33esima giornata di Serie A, sia in ottica calciomercato. Spazio, però, anche a qualche intervista. Ecco le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.itnella giornata di oggi, sabato 18 aprile 2026