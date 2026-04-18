Che cosa è cambiato in Nicolò Zaniolo? È davvero pronto per il salto di qualità? "Parlano i numeri per lui, nel senso che c’è una costante di rendimento indubbia. La qualità l’abbiamo vista, con due gol importanti. Ma al di là della contingenza, quello che favorevolmente impressiona è anche il fatto che da mesi non si registrano più atteggiamenti sopra le righe, che è sempre stato il suo limite. Chi gli è vicino giura che questo sia legato anche al fatto che sia diventato papà e che quindi abbia una dimensione familiare più adeguata alla crescita di un calciatore che ha sempre avuto talento. Oltre agli infortuni, ha dovuto fare i conti con un carattere non sempre tranquillo, ma la maturità sembra stia emergendo."