Carlo Laudisa, esperto di mercato per la Gazzetta dello Sport ha voluto parlare di Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese seguito dal Milan
Carlo Laudisa, esperto di mercato per la Gazzetta dello Sport, è stato intervistato dai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il giornalista ha voluto parlare un po' di Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese finito nel mirino di Milan e Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole sul bomber:
Che cosa è cambiato in Nicolò Zaniolo? È davvero pronto per il salto di qualità? "Parlano i numeri per lui, nel senso che c’è una costante di rendimento indubbia. La qualità l’abbiamo vista, con due gol importanti. Ma al di là della contingenza, quello che favorevolmente impressiona è anche il fatto che da mesi non si registrano più atteggiamenti sopra le righe, che è sempre stato il suo limite. Chi gli è vicino giura che questo sia legato anche al fatto che sia diventato papà e che quindi abbia una dimensione familiare più adeguata alla crescita di un calciatore che ha sempre avuto talento. Oltre agli infortuni, ha dovuto fare i conti con un carattere non sempre tranquillo, ma la maturità sembra stia emergendo."