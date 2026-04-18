PIANETAMILAN news milan interviste Laudisa: “Zaniolo è sia da da Milan che Juventus. Uno dei protagonisti in Serie A”

INTERVISTE

Laudisa: “Zaniolo è sia da da Milan che Juventus. Uno dei protagonisti in Serie A”

Laudisa: “Zaniolo è sia da da Milan che Juventus. Uno dei protagonisti in Serie A” - immagine 1
Carlo Laudisa, esperto di mercato per la Gazzetta dello Sport ha voluto parlare di Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese seguito dal Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Carlo Laudisa, esperto di mercato per la Gazzetta dello Sport, è stato intervistato dai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il giornalista ha voluto parlare un po' di Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese finito nel mirino di Milan e Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole sul bomber:

Che cosa è cambiato in Nicolò Zaniolo? È davvero pronto per il salto di qualità? "Parlano i numeri per lui, nel senso che c’è una costante di rendimento indubbia. La qualità l’abbiamo vista, con due gol importanti. Ma al di là della contingenza, quello che favorevolmente impressiona è anche il fatto che da mesi non si registrano più atteggiamenti sopra le righe, che è sempre stato il suo limite. Chi gli è vicino giura che questo sia legato anche al fatto che sia diventato papà e che quindi abbia una dimensione familiare più adeguata alla crescita di un calciatore che ha sempre avuto talento. Oltre agli infortuni, ha dovuto fare i conti con un carattere non sempre tranquillo, ma la maturità sembra stia emergendo."

LEGGI ANCHE

Zaniolo è da Napoli? "Lo Zaniolo visto a Udine sì, è da Napoli, ma anche da Milan e da Juventus. È un mercato ristretto. Non dimentichiamo che è in prestito: bastano 9 milioni per riscattarlo, il problema è l’ingaggio, perché i 3 milioni attuali non sono sostenibili per l’Udinese. Sarà vigile se arriverà un’offerta importante, ma attenzione alla concorrenza. In questa fase è uno dei protagonisti della Serie A."

Leggi anche
Ferrara: “Allegri deve riportare il Milan in Champions. In FiGC vedrei bene Maldini”
Dida: “Milan? Squadra molto competitiva. Ora bisogna pensare partita in partita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA