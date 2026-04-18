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Dida: “Milan? Squadra molto competitiva. Ora bisogna pensare partita in partita”

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L'ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha rilasciato una lunga intervista legata alla stagione dei rossoneri:le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nelson Dida, ex calciatore del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex portiere verdeoro si è voluto soffermare sulla stagione dei rossoneri, per poi parlare dell'obiettivo Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan: "È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione"

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Sulla Champions League: "Penso che l'importante adesso sia pensare che ogni partita vale tanto e che si debba lottare sempre fino alla fine. Sappiamo sin dall’inizio di questa stagione che l'obiettivo di quest'anno sarebbe stato quello di partecipare alla prossima edizione della Champions e penso che il Milan abbia tutte le possibilità di farcela".

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