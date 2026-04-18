L'ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha rilasciato una lunga intervista legata alla stagione dei rossoneri:le sue parole...
Nelson Dida, ex calciatore del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex portiere verdeoro si è voluto soffermare sulla stagione dei rossoneri, per poi parlare dell'obiettivo Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole:
Sul Milan: "È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione"