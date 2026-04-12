Il Milan cade malamente contro l'Udinese: tre a zero secco inferto dai bianconeri a San Siro. I ragazzi di Massimiliano Allegri non scesi in campo giocando malissimo in entrambe le fasi e non riuscendo a sfruttare i possibili vantaggi dal cambio modulo con il 4-3-3 che ha portato solo a un'instabilità difensiva mai vista in stagione. Massimiliano Allegri ha suonato l'allarme nel post partita: "Quando sei in cima, sei nel finale di stagione, e perdi l’obiettivo scudetto dopo hai un momento di rilassamento. Sono sicuro che i ragazzi reagiranno, reagiremo tutti, e questa sconfitta ci fa capire che il posto Champions League è a rischio".