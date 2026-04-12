PIANETAMILAN stagione champions league news e risultati Allegri: “Champions League a rischio”. La media punti del passato parla: ecco cosa serve al Milan

CHAMPIONS LEAGUE

Allegri: “Champions League a rischio”. La media punti del passato parla: ecco cosa serve al Milan

Allegri: 'Champions League a rischio'. La media punti del passato parla: ecco cosa serve al Milan
Milan la doppia sconfitta con il Napoli e l'Udinese mette dei dubbi sulla qualificazione in Champions League. Calendario e cosa serve. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan cade malamente contro l'Udinese: tre a zero secco inferto dai bianconeri a San Siro. I ragazzi di Massimiliano Allegri non scesi in campo giocando malissimo in entrambe le fasi e non riuscendo a sfruttare i possibili vantaggi dal cambio modulo con il 4-3-3 che ha portato solo a un'instabilità difensiva mai vista in stagione. Massimiliano Allegri ha suonato l'allarme nel post partita: "Quando sei in cima, sei nel finale di stagione, e perdi l’obiettivo scudetto dopo hai un momento di rilassamento. Sono sicuro che i ragazzi reagiranno, reagiremo tutti, e questa sconfitta ci fa capire che il posto Champions League è a rischio".

Milan, ecco quanto serve per entrare in Champions League

Massimiliano Allegri ha sempre parlato del mese di marzo come quello decisivo per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il Milan ha vinto per 2-0 contro la Cremonese, vinto per 1-0 il derby contro l'Inter. Poi perso in casa della Lazio per 1-0, vinto al Meazza contro il Torino per 3-2, perso a Napoli per 1-0 e perso ieri sera contro l'Udinese per 3-0. In queste ultime 6 partite il Diavolo ha conquistato 9 punti sui 18 disponibili con 3 vittorie e 3 sconfitte segnando 6 gol e subendone sempre 6. Con questo ritmo la Champions League è veramente a rischio. Abbiamo analizzato quanti punti sono serviti per entrare nei primi quattro posti da quando il campionato è formato da 20 squadre. Nell'elenco anche quanti punti mancherebbero al Milan in quella determinata stagione per entrare in Champions League:

LEGGI ANCHE

  • 2024/25: 70, -7;

  • 2023/24: 69, -6;

  • 2022/23: 70, -7;

  • 2021/22: 70, -7:

  • 2020/21: 78, -15;

  • 2019/20: 78, -15;

  • 2018/19: 69, -6;

  • 2017/18: 72, -9;

  • 2016/17: 72, -9;

  • 2015/16: 67, -4;

  • 2014/15: 64, -1;

  • 2013/14: 65, -2;

  • 2012/13: 70, -7;

  • 2011/12: 62, +1;

  • 2010/11: 66, -3;

  • 2009/10: 67, -4;

  • 2008/09: 68, -5;

  • 2007/08: 66, -3;

  • 2006/07: 61, +2;

  • 2005/06: 54, +9;

  • 2004/05: 62, +1.

    • Al termine della 32^ giornata di Serie A il Milan ha conquistato 63 punti, quanti verosimilmente ne mancano per conquistare la Champions League? Facciamo una media punti dell'elenco sopracitato: siamo sui 67,6 punti che vorrebbe dire per il Milan attuale una vittoria e un pareggio nelle ultime partite. Facendo un'analisi sulle ultime stagioni il dato cambia. Partendo dal 2015-16 si ha una media necessaria di 71,5 per entrare in Champions League, di fatto altre tre vittorie. Questa potrebbe essere una stima più veritiera. Ricordiamo il calendario finale del Diavolo: Verona fuori casa, Juventus a San Siro, Sassuolo in trasferta, Atalanta in casa, Genoa fuori casa e chiusura a San Siro contro il Cagliari.

    Leggi anche
    Débâcle europea per il Newcastle di Tonali e Thiaw: il Barcellona segna 7 gol ai due ex Milan
    Thiaw rovina un’altra notte al Newcastle: ecco perché il Milan ha scelto di rimpiazzarlo...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA