Milan, non puoi ‘dominare’ il gioco: la rosa non è costruita per questo. Segnali chiari con l’Udinese
Al termine della 32^ giornata di Serie A il Milan ha conquistato 63 punti, quanti verosimilmente ne mancano per conquistare la Champions League? Facciamo una media punti dell'elenco sopracitato: siamo sui 67,6 punti che vorrebbe dire per il Milan attuale una vittoria e un pareggio nelle ultime partite. Facendo un'analisi sulle ultime stagioni il dato cambia. Partendo dal 2015-16 si ha una media necessaria di 71,5 per entrare in Champions League, di fatto altre tre vittorie. Questa potrebbe essere una stima più veritiera. Ricordiamo il calendario finale del Diavolo: Verona fuori casa, Juventus a San Siro, Sassuolo in trasferta, Atalanta in casa, Genoa fuori casa e chiusura a San Siro contro il Cagliari.
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