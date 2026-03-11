Newcastle, ennesimo errore di Thiaw: intanto il Milan si gode De Winter

Milan, Ibrahimovic e le parole al miele per Allegri. Retroscena rossonero su Joao Pedro. E sul mercato…
Una cifra troppo alta per essere ignorata, nonostante Massimiliano Allegri lo avrebbe tenuto volentieri in rosa. In Inghilterra, nonostante qualche errore di troppo, il difensore tedesco è riuscito a ritagliarsi spazio nel sistema di Eddie Howe. Oggi Thiaw è un titolare dei 'Magpies' insieme a un altro ex rossonero, Sandro Tonali.
Dall'errore su Hojlund al posto da titolare—
Nel frattempo il Milan ha voltato pagina puntando su Koni De Winter. Il difensore belga è arrivato dal Genoa per 20 milioni di euro, esattamente la metà della cifra incassata dalla cessione di Thiaw. Dopo un inizio non semplice, il classe 2002 ha saputo conquistare la fiducia di Allegri, che lo aveva fatto esordire in Serie A con la maglia della Juventus. L’errore su Hojlund nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli sembrava poter rallentare il suo percorso, ma la risposta è arrivata sul campo.
Con prestazioni solide e continuità crescente, De Winter si è preso il centro della difesa rossonera, diventando uno degli uomini più affidabili del reparto: lo dimostrano le 10 presenze da titolare nelle ultime 12 partite. Numeri che raccontano meglio di ogni parola la scelta fatta dal Milan.
