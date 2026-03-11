Newcastle, ennesimo errore di Thiaw: intanto il Milan si gode De Winter

La cessione di Thiaw al Newcastle ha permesso al Milan di acquistare De Winter dal Genoa: ecco come stanno andando le cose a sei mesi da quell'operazione

Una serata che sembrava perfetta si è trasformata in una beffa nel giro di pochi secondi. Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il Newcastle ha sfiorato un’impresa contro il Barcellona, ma nel recupero è arrivato l’episodio che ha cambiato tutto. Protagonista in negativo è stato l’ex Milan Malick Thiaw, autore del fallo che ha portato al rigore decisivo per i blaugrana.