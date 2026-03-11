Pianeta Milan
Thiaw rovina un’altra notte al Newcastle: ecco perché il Milan ha scelto di rimpiazzarlo con De Winter

Newcastle, ennesimo errore di Thiaw: intanto il Milan si gode De Winter
La cessione di Thiaw al Newcastle ha permesso al Milan di acquistare De Winter dal Genoa: ecco come stanno andando le cose a sei mesi da quell'operazione
Una serata che sembrava perfetta si è trasformata in una beffa nel giro di pochi secondi. Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il Newcastle ha sfiorato un’impresa contro il Barcellona, ma nel recupero è arrivato l’episodio che ha cambiato tutto. Protagonista in negativo è stato l’ex Milan Malick Thiaw, autore del fallo che ha portato al rigore decisivo per i blaugrana.

Milan, Thiaw e De Winter a confronto

Non si tratta del primo episodio del genere per il centrale tedesco. Già a dicembre aveva fatto discutere una sua disattenzione contro il Chelsea, quando si perse la marcatura su Joao Pedro permettendo ai 'Blues' di trovare il pareggio. Errori che riaccendono inevitabilmente il dibattito attorno a Malick Thiaw, ceduto la scorsa estate dal Milan al Newcastle per 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Una cifra troppo alta per essere ignorata, nonostante Massimiliano Allegri lo avrebbe tenuto volentieri in rosa. In Inghilterra, nonostante qualche errore di troppo, il difensore tedesco è riuscito a ritagliarsi spazio nel sistema di Eddie Howe. Oggi Thiaw è un titolare dei 'Magpies' insieme a un altro ex rossonero, Sandro Tonali.

Dall'errore su Hojlund al posto da titolare

Nel frattempo il Milan ha voltato pagina puntando su Koni De Winter. Il difensore belga è arrivato dal Genoa per 20 milioni di euro, esattamente la metà della cifra incassata dalla cessione di Thiaw. Dopo un inizio non semplice, il classe 2002 ha saputo conquistare la fiducia di Allegri, che lo aveva fatto esordire in Serie A con la maglia della Juventus. L’errore su Hojlund nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli sembrava poter rallentare il suo percorso, ma la risposta è arrivata sul campo.

Con prestazioni solide e continuità crescente, De Winter si è preso il centro della difesa rossonera, diventando uno degli uomini più affidabili del reparto: lo dimostrano le 10 presenze da titolare nelle ultime 12 partite. Numeri che raccontano meglio di ogni parola la scelta fatta dal Milan.

