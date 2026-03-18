Barcellona-Newcastle 7-2: Thiaw horror, Tonali si fa male. E Lewandowski..

Milan, quanti punti mancano davvero all’obiettivo Champions? L’analisi degli ultimi 10 anni di Serie A
Dopo il grave errore nel finale del match d'andata (terminato 1-1), l'ex Milan Malick Thiaw gioca un'altra brutta partita e commette tanti errori nella sua gara. Errori tecnici uniti a sfortuna per l'altro ex rossonero Sandro Tonali, costretto ad uscire dal campo per un infortunio muscolare che preoccupa anche il c.t. Rino Gattuso in vista dei prossimi playoff Mondiali di fine marzo. Nei 55' giocati, l'azzurro si è confermato uno dei migliori nelle fila del Newcastle.
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Dopo la semifinale persa lo scorso anno contro l'Inter, il Barcellona si candida di nuovo ad arrivare nelle fasi finali della competizione. Sulla propria strada altamente possibile il 'derby' spagnolo contro l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. Visto il 5-2 dell'andata contro il Tottenham, difficile immaginare una rimonta degli inglesi impegnati alle 21:00.
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