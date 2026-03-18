Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione champions league news e risultati Débâcle europea per il Newcastle di Tonali e Thiaw: il Barcellona segna 7 gol ai due ex Milan

CHAMPIONS LEAGUE

Débâcle europea per il Newcastle di Tonali e Thiaw: il Barcellona segna 7 gol ai due ex Milan

Barcellona-Newcastle 7-2: Thiaw horror, Tonali si fa male. E Lewandowski..
Champions League, il Barcellona stravince 7-2 contro il Newcastle degli ex Milan Thiaw e Tonali. Intanto, Lewandowski sigla due gol
Redazione

Clamoroso in Champions League: il Barcellona di Hans Flick travolge 7-2 il Newcastle di Eddie Howe e raggiunge i quarti di finale della competizione europea più prestigiosa.

Barcellona-Newcastle 7-2, che serataccia per Thiaw e Tonali

—  

Nel match delle 18:45, il 'Camp Nou' ospita un match che si preannuncia molto tirato e ricco di spettacolo. Quest'ultimo c'è stato fin dai primi minuti, tirato, invece, si può dire solo per il primo tempo, che termina 3-2 per i blaugrana. Nella seconda metà, il Barcellona dà spettacolo e segna 4 gol in 21' per chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Per gli spagnoli a segno due volte Raphinha, poi gol per Bernal, Lamine Yamal e la doppietta di Robert Lewandowski (nome molto chiacchierato per l'attacco del Milan del futuro). A segno, invece per gli inglesi Elanga, autore di una doppietta.

LEGGI ANCHE

Dopo il grave errore nel finale del match d'andata (terminato 1-1), l'ex Milan Malick Thiaw gioca un'altra brutta partita e commette tanti errori nella sua gara. Errori tecnici uniti a sfortuna per l'altro ex rossonero Sandro Tonali, costretto ad uscire dal campo per un infortunio muscolare che preoccupa anche il c.t. Rino Gattuso in vista dei prossimi playoff Mondiali di fine marzo. Nei 55' giocati, l'azzurro si è confermato uno dei migliori nelle fila del Newcastle.

LEGGI ANCHEMilan, la rabbia di Leao verso Pulisic. Delineato il futuro di tre giocatori. Derby milanese per NBA Europe

Dopo la semifinale persa lo scorso anno contro l'Inter, il Barcellona si candida di nuovo ad arrivare nelle fasi finali della competizione. Sulla propria strada altamente possibile il 'derby' spagnolo contro l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. Visto il 5-2 dell'andata contro il Tottenham, difficile immaginare una rimonta degli inglesi impegnati alle 21:00.

Leggi anche
Thiaw rovina un’altra notte al Newcastle: ecco perché il Milan ha scelto di rimpiazzarlo...
Costacurta commenta la partita di Pasalic in Champions: “Era dai tempi di Baresi nel...

© RIPRODUZIONE RISERVATA