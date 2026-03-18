Barcellona-Newcastle 7-2: Thiaw horror, Tonali si fa male. E Lewandowski..

Champions League, il Barcellona stravince 7-2 contro il Newcastle degli ex Milan Thiaw e Tonali. Intanto, Lewandowski sigla due gol

Clamoroso in Champions League : il Barcellona di Hans Flick travolge 7-2 il Newcastle di Eddie Howe e raggiunge i quarti di finale della competizione europea più prestigiosa.

Barcellona-Newcastle 7-2, che serataccia per Thiaw e Tonali

Nel match delle 18:45, il 'Camp Nou' ospita un match che si preannuncia molto tirato e ricco di spettacolo. Quest'ultimo c'è stato fin dai primi minuti, tirato, invece, si può dire solo per il primo tempo, che termina 3-2 per i blaugrana. Nella seconda metà, il Barcellona dà spettacolo e segna 4 gol in 21' per chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Per gli spagnoli a segno due volte Raphinha, poi gol per Bernal, Lamine Yamal e la doppietta di Robert Lewandowski (nome molto chiacchierato per l'attacco del Milan del futuro). A segno, invece per gli inglesi Elanga, autore di una doppietta.