Tre giocatori col futuro delineato. Clamoroso retroscena in Lazio-Milan

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. I principali temi del giorno sono legati a un retroscena di Lazio-Milan, la sfida tra nerazzurri e rossoneri per NBA Europe, ma anche tanto mercato con il futuro di tre giocatori in bilico. E poi le ultime sull'attaccante del Diavolo per il prossimo anno. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
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Milan, la rabbia di Leao verso Pulisic. Delineato il futuro di tre giocatori. Derby milanese per NBA Europe
Le top news della giornata di oggi, 18 marzo 2026: retroscena di Lazio-Milan con Leao protagonista, il futuro di 3 giocatori in dubbio e i nomi per l'attacco del prossimo anno. Anche NBA Europe tra le notizie odierne
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