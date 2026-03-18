Tre giocatori col futuro delineato. Clamoroso retroscena in Lazio-Milan

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. I principali temi del giorno sono legati a un retroscena di Lazio-Milan, la sfida tra nerazzurri e rossoneri per NBA Europe, ma anche tanto mercato con il futuro di tre giocatori in bilico. E poi le ultime sull'attaccante del Diavolo per il prossimo anno. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA