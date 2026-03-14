Riso sulla cessione di Tonali dal Milan: 'Ecco perché è nata l'operazione'

Riso continua: "Questo era l’obiettivo dal momento in cui è andato in Inghilterra: cercare di farlo diventare un calciatore stellare. Penso sia il calciatore italiano con uno dei valori più alti al mondo". Se Tonali dovesse fare bene ai Mondiali (nel caso in cui l'Italia si qualificasse) potrebbero bussare City e Arsenal? "Non lo so, però è molto probabile. Tutti aspettano il Mondiale, poi si creano mille situazioni, ma parte tutto dopo la Coppa del Mondo", conclude Riso.
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