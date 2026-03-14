Riso sulla cessione di Tonali dal Milan: 'Ecco perché è nata l'operazione'

" L’operazione è nata perché una società come il Newcastle con una disponibilità economica infinita aveva deciso di investire su Sandro . Abbiamo considerato l’idea di far fare al calciatore un campionato di livello superiore ". Queste le parole dell'agente Beppe Riso sulla cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle . Nella sua lunghissima intervista a 'Calcio e Finanza' Riso ha parlato anche dell'ex centrocampista rossonero. Ecco l'estratto.

Milan, l'agente Riso parla di Tonali

Non avete mai avuto sentore del problema scommesse? Riso risponde: "No, quello assolutamente no, anche perché altrimenti saremmo intervenuti. Devo dire che poi il trasferimento si è rivelato anche una scelta vincente da questo punto di vista. Perché sia il Newcastle che i suoi tifosi si sono comportati con Sandro in maniera incredibile sostenendolo sempre. In Italia ha ricevuto un trattamento diverso. Non dai tifosi del Milan che lo hanno sempre protetto. In Inghilterra ogni volta che entrava allo stadio, nonostante la squalifica, c’era la standing ovation del pubblico. Parliamo di un ragazzo che ha sbagliato, i tifosi se ne sono accorti ed è stato perdonato. Ora, Sandro è cambiato completamente".