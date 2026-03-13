Se li avesse avuti in piena salute, qualcosa in più lo avrebbe. Sarebbe a -2 e sarebbe un altro campionato. Se dovesse arrivare Kean, la persona più felice al mondo sarebbe Leao, perché tra i due c'è un rapporto di grande amicizia. Diciamoci la verità: il Milan, se dovesse entrare in Champions, avrebbe bisogno di una robusta terapia di rafforzamento. Non è che solo con Kean risolverebbe il problema. Il problema andrebbe risolto con una intelligente campagna acquisti e cessioni, perché il Milan avrebbe bisogno almeno di due difensori di maggior livello, un altro centrocampista e di un centravanti.