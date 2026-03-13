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Ordine: “Allegri ha ridato al Milan il senso di appartenenza. Se arrivasse Kean…”

Ordine: “Allegri ha ridato al Milan il senso di appartenenza. Se arrivasse Kean…” - immagine 1
Durante Maracanà, su di TMW Radio,  il giornalista Franco Ordine ha voluto spendere alcune parole sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio,  il giornalista Franco Ordine ha voluto spendere alcune parole sul Milan di oggi e quello che verrà nel futuro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni i merito:

Milan, le parole di Ordine

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"Allegri ha ridato al Milan il senso di appartenenza, la disciplina e l'impegno quotidiano che non si vedeva da tempo. E i punti presi sono da considerare. E poi sta giocando da inizio stagione con Leao e Pulisic, uno per la pubalgia e l'altro per acciacchi vari, al 30%.

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Se li avesse avuti in piena salute, qualcosa in più lo avrebbe. Sarebbe a -2 e sarebbe un altro campionato. Se dovesse arrivare Kean, la persona più felice al mondo sarebbe Leao, perché tra i due c'è un rapporto di grande amicizia. Diciamoci la verità: il Milan, se dovesse entrare in Champions, avrebbe bisogno di una robusta terapia di rafforzamento. Non è che solo con Kean risolverebbe il problema. Il problema andrebbe risolto con una intelligente campagna acquisti e cessioni, perché il Milan avrebbe bisogno almeno di due difensori di maggior livello, un altro centrocampista e di un centravanti.

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