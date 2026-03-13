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Milan, Dida: “Allegri sta facendo un gran lavoro. Leao deve crederci di più”

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Nelson Dida, ex portiere del Milan di Carlo Ancelotti, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sui rossoneri: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto durante il World Legends Padel 2026, Nelson Dida, ex portiere del Milan di Carlo Ancelotti, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su tematiche di verse: dal lavoro di Allegri in rossonero fino al possibile uso del VAR a chiamata

Il lavoro di Allegri: “Sta facendo un grandissimo lavoro. Nessuno si aspettava che il Milan potesse essere secondo. Hanno cambiato tante cose, però secondo me il Milan sta facendo un bel campionato”.

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Sarà un Mondiale senza Italia? “Speriamo di no, speriamo che l’Italia possa qualificarsi e tornare a fare il Mondiale”.

Ancelotti è l’uomo giusto per il Brasile? “Per me sì. Conosce tutti i giocatori brasiliani, sa come fare. Ha fatto una bella qualificazione”.

Gattuso invece può essere l’uomo giusto per l’Italia? “Sì, con la sua grinta, il carattere, il suo impegno - perché lui è una persona che si dedica tanto”.

Cosa vuol dire per il Milan avere un portiere come Maignan? “Lui è bravissimo, una bravissima persona. L’ho conosciuto quando ero il suo allenatore dei portieri, conosco il suo carattere, il suo desiderio di vincerlo. Avere in spogliatoio uno come lui è perfetto, è una persona perbene, gli piacciono le cose fatte bene, è una cosa positiva per il Milan”.

Ci credi a questa rimonta scudetto? “Il Milan deve pensare a fare partita per partita. Il derby mi ha lasciato l’impressione che è una squadra forte, che è una bellissima squadra che però deve andare piano, vincere partita per partita”.

Cosa manca al Milan per tornare ai vertici? “Magari vincere il campionato. Ma comunque sta facendo un bellissimo campionato, spero che il Milan ritorni in Champions”.

Che consiglio dai a Leao? “Lo conosciamo tutti. È un grandissimo giocatore, veloce, forte. Deve trovare i suoi spazi e crederci di più”.

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Saresti favorevole al VAR a chiamata? “Sì, perché no? Ci sono tanti sport in cui è così, è una cosa positiva”.

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