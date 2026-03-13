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Toni: “Milan, mi aspetto un attaccante forte. I rossoneri possono tenere viva la Serie A”

Toni: “Milan, mi aspetto un attaccante forte. I rossoneri possono tenere viva la Serie A” - immagine 1
Luca Toni, ex attaccante della Nazionale Italiana, ha volto spendere alcune parole sul Milan a margine del World Legends Padel
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto durante il World Legends Padel Tour 2026, l'ex attaccante della Nazionale Italiana Luca Toni  ha voluto parlare po' della Serie A, facendo riferimento al Milan di Massimiliano Allegri, ma non solo. L'ex attaccante azzurro ha voluto parlare anche della questione mercato dei rossoneri, con un focus sul reparto offensivo. Ecco le sue parole:

Milan, senti Toni

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Campionato riaperto? “Penso che il Milan sia l’unica squadra che può mettere un po’ di pepe a questo finale di stagione. L’Inter è la squadra più forte, ha 7 punti di vantaggio, chi la insegue è il Milan che comunque fa grandi prestazioni ma a volte perde punti con le piccole. Sinceramente è l’unica squadra che può tenere un po’ vivo il campionato, ma l’Inter la vedo avanti”.

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Che tipo di attaccante serve al Milan per il futuro? “Mi aspetto un attaccante forte, invece di prenderne 3 o 4 bisogna prenderne uno forte. In Italia non devono venire più giocatori a fine carriera, ma giocatori da Milan, Inter e Juve, che magari vogliono anche altre società ma che alla fine scelgono il Milan. Invece di prenderne 3-4 bisogna prenderne pochi ma buoni”.

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