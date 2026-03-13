Intervenuto durante il World Legends Padel Tour 2026 , l'ex attaccante della Nazionale Italiana Luca Toni ha voluto parlare po' della Serie A, facendo riferimento al Milan di Massimiliano Allegri, ma non solo. L'ex attaccante azzurro ha voluto parlare anche della questione mercato dei rossoneri, con un focus sul reparto offensivo. Ecco le sue parole:

Milan, senti Toni

Campionato riaperto? “Penso che il Milan sia l’unica squadra che può mettere un po’ di pepe a questo finale di stagione. L’Inter è la squadra più forte, ha 7 punti di vantaggio, chi la insegue è il Milan che comunque fa grandi prestazioni ma a volte perde punti con le piccole. Sinceramente è l’unica squadra che può tenere un po’ vivo il campionato, ma l’Inter la vedo avanti”.