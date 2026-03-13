Hai parlato con Modric… Hai provato a convincerlo di rinnovare un altro anno con il Milan?

“Queste cose devono farle i dirigenti del Milan (sorride, ndr). Io ho parlato della sua esperienza qua. Gli piace la piazza, gli piacciono i tifosi. I tifosi del Milan sono meravigliosi, spingono la squadra e danno un’energia pazzesca. Luka è un ragazzo per bene, umile. Le sue qualità parlano per lui in campo. Il suo atteggiamento, la sua volontà… È un leader”.

Come valuti Leao? È un attaccante? È un esterno?

“Il suo ruolo naturale è sicuramente esterno, ma è stato disponibile ad adattarsi in quel modo, è stato molto disponibile a cambiare ruolo. Poi, qualche volta ha funzionato, qualche volta meno e qualche volta di più. L’atteggiamento che ha fatto vedere è che si è messo a disposizione della squadra. Il mister gli chiede in campo di interpretare certe situazioni da attaccante. Lui ci sta provando. È importante che la squadra a questo punti giochi e faccia risultati”.

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I play off Mondiali con Italia e Ucraina. Vedremo entrambe al Mondiale?

“Speriamo. Ho già detto che faccio il tifo per l’Italia perché per me è importante che l’Italia vada al Mondiale. Senza l’Italia il Mondiale non è lo stesso. Noi invece siamo in guerra da più di 4 anni adesso, in guerra ci siamo dal 2014. Per noi il calcio è il motivo che fa stare bene la gente in questi momenti difficili, speriamo che la squadra faccia questo regalo. Abbiamo partite importanti e dobbiamo prepararci bene”.