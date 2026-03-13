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INTERVISTE

Rakitic: “Modric? Vederlo cosi felice al Milan è fantastico. Lui è il calcio”

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Ivan Rakitic, ex della Nazionale croata e amico strettissimo di Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato del connazionale...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ivan Rakitic, ex del Barcellona e della Nazionale croata, amico strettissimo di Luka Modric ora al Milan, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport 24 al termine del World Legends Padel Tour 2026, andato in scena oggi a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sei contento che Modric è venuto a trovarti?

"Certo, è come un fratello maggiore. Vederlo così felice al Milan è fantastico: spero che possa continuare così. Gli ho detto 'Fermati, gioca qui a padel con me' ma lui vuole continuare a giocare"

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Incredibile quello che sta facendo Modric al Milan?

"È veramente incredibile. Credo che tutti i giocatori del Milan stanno cercando di godersi Luka. E anche lui si sta divertendo e quando succede di solito vince. Ecco perché credo che il Milan stia facendo così bene: i giocatori giovani devono imparare tanto"

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In quale aspetto Luka è speciale?

"Dico solo una cosa: è il calcio. Se sei accanto a Luka devi solo godertela, perché lui si gode il calcio non lo gioca. Se Luka si diverte, le altre squadre hanno problemi. È stupendo per noi croati avere un ragazzo come lui"

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