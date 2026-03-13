Incredibile quello che sta facendo Modric al Milan?
"È veramente incredibile. Credo che tutti i giocatori del Milan stanno cercando di godersi Luka. E anche lui si sta divertendo e quando succede di solito vince. Ecco perché credo che il Milan stia facendo così bene: i giocatori giovani devono imparare tanto"
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In quale aspetto Luka è speciale?
"Dico solo una cosa: è il calcio. Se sei accanto a Luka devi solo godertela, perché lui si gode il calcio non lo gioca. Se Luka si diverte, le altre squadre hanno problemi. È stupendo per noi croati avere un ragazzo come lui"
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