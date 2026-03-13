Verso Lazio-Milan, Gila può alzare il livello della difesa di Allegri?

Il Milan studia Gila: la sfida con la Lazio è un test di mercato. Con lui salto di qualità in difesa?
La domanda però resta aperta: con Gila il Milan farebbe davvero il salto di qualità? Molto dipenderebbe dal contesto e dalla struttura difensiva in cui verrebbe inserito. In questo momento, prima della 29^ giornata di Serie A, il Milan detiene la miglior difesa in Italia e in Europa, con un reparto composto da Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Koni De Winter e David Odogu, il meno impiegato tra i centrali da Massimiliano Allegri. L'aggiunta di un giocatore come Gila aumenterebbe la qualità del reparto, ma bisogna anche tenere a mente che un eventuale approdo a Milanello comporterebbe inevitabilmente un aumento di responsabilità e pressione, viste le diverse prospettive che, con tutto il rispetto, si hanno alla Lazio e al Milan.
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La partita contro la Lazio potrebbe quindi trasformarsi anche in una sorta di 'esame dal vivo' per il difensore. Per il Milan sarebbe l'occasione per valutare da vicino un profilo che piace da tempo. E magari per capire se proprio Gila possa diventare uno dei pilastri della difesa rossonera del futuro.
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