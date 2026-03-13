Verso Lazio-Milan, Gila può alzare il livello della difesa di Allegri?

La domanda però resta aperta: con Gila il Milan farebbe davvero il salto di qualità? Molto dipenderebbe dal contesto e dalla struttura difensiva in cui verrebbe inserito. In questo momento, prima della 29^ giornata di Serie A, il Milan detiene la miglior difesa in Italia e in Europa, con un reparto composto da Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Koni De Winter e David Odogu, il meno impiegato tra i centrali da Massimiliano Allegri. L'aggiunta di un giocatore come Gila aumenterebbe la qualità del reparto, ma bisogna anche tenere a mente che un eventuale approdo a Milanello comporterebbe inevitabilmente un aumento di responsabilità e pressione, viste le diverse prospettive che, con tutto il rispetto, si hanno alla Lazio e al Milan.