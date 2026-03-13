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Il Milan studia Gila: la sfida con la Lazio è un test di mercato. Con lui salto di qualità in difesa?

Verso Lazio-Milan, Gila può alzare il livello della difesa di Allegri?
Durante Lazio-Milan di domenica, Mario Gila sarà un osservato speciale del match. Lui è uno degli obiettivi per il prossimo mercato rossonero
Redazione

Tra le priorità del Milan in vista della prossima stagione c'è anche il rafforzamento della difesa, oltre che dell'attacco. Da tempo, infatti, il club rossonero segue con attenzione un giocatore della Serie A che piace parecchio alla parte sportiva. Parliamo di Mario Gila, difensore centrale della Lazio che negli ultimi due anni si è imposto come uno dei difensori più affidabili dell'intero campionato. Proprio per questo la prossima sfida tra Lazio e Milan, in programma domenica sera alle ore 20:45, offrirà uno spunto interessante in chiave mercato.

Milan, con Gila fai il salto di qualità in difesa?

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Arrivato in Italia dal Real Madrid proprio grazie all'attuale direttore sportivo del Milan Igli Tare, il difensore spagnolo ha compiuto una crescita costante. Dopo un periodo di adattamento, Gila si è progressivamente ritagliato un ruolo sempre più importante nella difesa biancoceleste grazie a caratteristiche che nel calcio moderno risultano sempre più preziose: velocità nelle letture, aggressività nell'uno contro uno e buona qualità nella costruzione dal basso.

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La domanda però resta aperta: con Gila il Milan farebbe davvero il salto di qualità? Molto dipenderebbe dal contesto e dalla struttura difensiva in cui verrebbe inserito. In questo momento, prima della 29^ giornata di Serie A, il Milan detiene la miglior difesa in Italia e in Europa, con un reparto composto da Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Koni De Winter e David Odogu, il meno impiegato tra i centrali da Massimiliano Allegri. L'aggiunta di un giocatore come Gila aumenterebbe la qualità del reparto, ma bisogna anche tenere a mente che un eventuale approdo a Milanello comporterebbe inevitabilmente un aumento di responsabilità e pressione, viste le diverse prospettive che, con tutto il rispetto, si hanno alla Lazio e al Milan.

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La partita contro la Lazio potrebbe quindi trasformarsi anche in una sorta di 'esame dal vivo' per il difensore. Per il Milan sarebbe l'occasione per valutare da vicino un profilo che piace da tempo. E magari per capire se proprio Gila possa diventare uno dei pilastri della difesa rossonera del futuro.

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