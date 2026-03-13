Il Milan e il talento Camarda: vietato sbagliare ancora. Il futuro è suo

Nonostante la stagione rossonera sia nel momento più importante dell'anno, il famoso marzo che decide le stagioni , è importante iniziare a ragionare in vista del Milan che verrà . Uno dei temi più delicati e importanti che il club di Via Aldo Rossi dovrà affrontare nei prossimi mesi è il futuro di Francesco Camarda .

Camarda, le difficoltà della prima stagione in Serie A

Durante l'ultima sessione di calciomercato, il Milan ha chiuso un accordo col Lecce per il prestito con riscatto e controriscatto dell'attaccante classe 2008. L'idea della dirigenza rossonera, dopo la confusione fatta nella stagione 24/25 tra Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra, era di far crescere Camarda lontano dal Milan. Questo per fargli assaporare la Serie A in una piazza meno impegnativa di quella rossonera. Ma l'esperimento non sta andando benissimo. Nella stagione in corso, l'attaccante cresciuto nelle giovanili rossonere ha totalizzato 19 presenze tra Serie A e Coppa Italia, 8 da titolare e 11 da subentrante. In queste partite (742' totali), solo 1 gol e 1 assist per Camarda. In questo momento, Camarda è fermo ai box per un infortunio alla spalla che lo tiene lontano dai campi di gioco da più di due mesi.