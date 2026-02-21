Calciomercato Milan, Camarda ceduto? Occhio alla strategia rossonera

Oggi 'Tuttosport' ha parlato anche del calciomercato del Milan sottolineando come Francesco Camarda potrebbe essere un fattore chiave per arrivare a Moise Kean . Il talento rossonero piacerebbe tantissimo a Paratici e alla Fiorentina e potrebbe essere inserito nell'operazione per abbassare la richiesta cash dei viola. Il quotidiano ricorda di come a gennaio la punta sarebbe stata a un passo da tornare in rossonero prima della scadenza del prestito dal Lecce.

Trattativa che sarebbe saltata non solo per l'infortunio alla spalla di Camarda, ma anche per un mancato accordo tra Lecce e Milan sul milione di euro di valorizzazione che spetterebbe ai giallorossi. Come scrive 'Tuttosport' in estate possibile bivio per Camarda: o cessione in prestito e a titolo definitivo. Detto ciò il Milan potrebbe comunque tenere in mano il destino dell'attaccante rossonero, visto che proverebbe a inserire nell’eventuale accordo un’opzione di riacquisto a cifre già fissate e valida dall’estate 2028. Vedremo se Camarda sarà davvero inserito in un'operazione di calciomercato, come ad esempio quella per Kean.