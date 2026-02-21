Calciomercato Milan, Camarda ceduto? Occhio alla strategia rossonera

Oggi 'Tuttosport' ha parlato anche del calciomercato del Milan sottolineando come Francesco Camarda potrebbe essere un fattore chiave per arrivare a Moise Kean. Il talento rossonero piacerebbe tantissimo a Paratici e alla Fiorentina e potrebbe essere inserito nell'operazione per abbassare la richiesta cash dei viola. Il quotidiano ricorda di come a gennaio la punta sarebbe stata a un passo da tornare in rossonero prima della scadenza del prestito dal Lecce.
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, cessione possibile per Camarda, ma il Milan ha un piano in mente: i dettagli
Trattativa che sarebbe saltata non solo per l'infortunio alla spalla di Camarda, ma anche per un mancato accordo tra Lecce e Milan sul milione di euro di valorizzazione che spetterebbe ai giallorossi. Come scrive 'Tuttosport' in estate possibile bivio per Camarda: o cessione in prestito e a titolo definitivo. Detto ciò il Milan potrebbe comunque tenere in mano il destino dell'attaccante rossonero, visto che proverebbe a inserire nell’eventuale accordo un’opzione di riacquisto a cifre già fissate e valida dall’estate 2028. Vedremo se Camarda sarà davvero inserito in un'operazione di calciomercato, come ad esempio quella per Kean.
