Calciomercato Milan, contatti aperti per Kean. Jolly Camarda

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport' nella short list rossonera resterebbe Moise Kean della Fiorentina , con il Diavolo che starebbe mandando scout a seguirlo da diverse settimane. I dirigenti rossoneri avrebbe già sondato e avviato i contatti con l'agente della punta Alessandro Lucci. Per il Milan sarebbero comunque troppi i 62 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore viola .

Primo sponsor di Kean sarebbe proprio Massimiliano Allegri e il Milan potrebbe mettere sul piatto circa 30-35 milioni di euro cash più una contropartita tecnica. Secondo 'Tuttosport' alla Fiorentina e soprattutto a Paratici piacerebbe moltissimo Francesco Camarda, giovane talento rossonero. Come scrive il quotidiano questa estate sarà un bivio per l'attaccante del Milan che potrebbe essere ceduto sia in prestito che a titolo definitivo (con il Milan che potrebbe tenersi un'opzione di acquisto per il futuro comunque). Camarda potrebbe essere quindi il jolly per Kean.