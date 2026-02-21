Calciomercato Milan, contatti aperti per Kean. Jolly Camarda

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport' nella short list rossonera resterebbe Moise Kean della Fiorentina, con il Diavolo che starebbe mandando scout a seguirlo da diverse settimane. I dirigenti rossoneri avrebbe già sondato e avviato i contatti con l'agente della punta Alessandro Lucci. Per il Milan sarebbero comunque troppi i 62 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore viola.
Calciomercato, Allegri spinge per Kean: primi contatti tra Milan e gli agenti. Camarda la chiave?
Calciomercato, Allegri spinge per Kean: primi contatti tra Milan e gli agenti. Camarda la chiave?
Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri spingerebbe per Moise Kean della Fiorentina in estate. Il Diavolo ha la carta Camarda da giocarsi. Il punto da 'Tuttosport'
Primo sponsor di Kean sarebbe proprio Massimiliano Allegri e il Milan potrebbe mettere sul piatto circa 30-35 milioni di euro cash più una contropartita tecnica. Secondo 'Tuttosport' alla Fiorentina e soprattutto a Paratici piacerebbe moltissimo Francesco Camarda, giovane talento rossonero. Come scrive il quotidiano questa estate sarà un bivio per l'attaccante del Milan che potrebbe essere ceduto sia in prestito che a titolo definitivo (con il Milan che potrebbe tenersi un'opzione di acquisto per il futuro comunque). Camarda potrebbe essere quindi il jolly per Kean.
