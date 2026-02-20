Il futuro di Giroud è in bilico: le ultime notizie sull’ex attaccante del Milan

Olivier Giroud è stato uno dei calciatori che più è riuscito a fare breccia nei cuori dei tifosi milanisti negli ultimi anni. L'uomo in grado di interrompere la "maledizione del 9", colui che ha firmato la doppietta nel derby del 2022, cambiando il destino del campionato e contribuendo alla conquista del 19esimo scudetto. L'attaccante francese ha realizzato 49 gol e 20 assist in 122 presenze con la maglia del Milan tra il 2021 e il 2024.