Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Indiscrezioni dalla Francia, Giroud davanti a un bivio: ecco cosa sta succedendo intorno all’ex Milan

CALCIOMERCATO

Indiscrezioni dalla Francia, Giroud davanti a un bivio: ecco cosa sta succedendo intorno all’ex Milan

Il futuro di Giroud è in bilico: le ultime notizie sull’ex attaccante del Milan
Secondo quanto riportato in questi giorni dai media francesi, la permanenza dell'ex attaccante del Milan, Olivier Giroud, al Lille è in bilico. Ecco la situazione
Redazione PM

Olivier Giroud è stato uno dei calciatori che più è riuscito a fare breccia nei cuori dei tifosi milanisti negli ultimi anni. L'uomo in grado di interrompere la "maledizione del 9", colui che ha firmato la doppietta nel derby del 2022, cambiando il destino del campionato e contribuendo alla conquista del 19esimo scudetto. L'attaccante francese ha realizzato 49 gol e 20 assist in 122 presenze con la maglia del Milan tra il 2021 e il 2024.

Ex Milan, il futuro di Giroud

—  

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese 'L'Équipe', la permanenza di Olivier Giroud al Lille è in bilico. L’ex attaccante del Milan, dopo un buon avvio di stagione, ha registrato un netto calo di rendimento nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Gerard Martin accostato al Milan, la sua risposta: “Sono felice qui, non ho intenzione di andare via”

La “luna di miele” con il club del Nord della Francia si sarebbe esaurita in fretta, così come l’entusiasmo che il suo arrivo aveva acceso. Giroud ha firmato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, ma al momento, stando alle indiscrezioni, appare difficile che la clausola per il prolungamento venga esercitata. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro del miglior marcatore di sempre della nazionale francese.

Leggi anche
Gerard Martin accostato al Milan, la sua risposta: “Sono felice qui, non ho intenzione di...
Calciomercato, il Milan piomba su un attaccante da 60 milioni: ecco l’idea di Tare

© RIPRODUZIONE RISERVATA