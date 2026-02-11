"Altri due centravanti - prima Dušan Vlahović e adesso Kean - sono stati accostati forse puntando sul fatto che sono stati allenati da Allegri ma dimenticando, nel caso dell’attaccante viola, che la presenza al 'Viola Park' di Fabio Paratici (il direttore sportivo sedotto e abbandonato ai tempi da Giorgio Furlani per via della nota squalifica e del “veto” federale) non è certo un aiuto. Scommettiamo che arriverà un terzo numero 9, al momento mai entrato nel giro?", la chiosa di Ordine sul tema. Staremo a vedere se avrà ragione.