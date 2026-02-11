Pianeta Milan
Franco Ordine, giornalista sportivo, ha scritto - in un editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - del possibile approdo di Moise Kean, centravanti italiano classe 2000 della Fiorentina - al Milan nel prossimo calciomercato
Franco Ordine, giornalista sportivo, ha scritto un'editoriale sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola a tema Milan e, in un passaggio relativo al prossimo calciomercato estivo, ha parlato del possibile approdo di Moise Kean, centravanti italiano classe 2000, alla corte di Massimiliano Allegri nella stagione 2026-2027.

"Il Milan, dopo l’addio del benemerito Olivier Giroud, è alla ricerca di un numero 9 affidabile. Santiago Giménez fin qui è stato un buco nell’acqua, Niclas Füllkrug sta facendo il modesto nell’attesa che guarisca la lesione alla falange del piede destro e Christopher Nkunku - trattato come un signor nessuno - appena rimesso in sesto sul piano fisico, sta diventando una risorsa inaspettata", ha esordito Ordine nel suo intervento sul quotidiano romano.

"Altri due centravanti - prima Dušan Vlahović e adesso Kean - sono stati accostati forse puntando sul fatto che sono stati allenati da Allegri ma dimenticando, nel caso dell’attaccante viola, che la presenza al 'Viola Park' di Fabio Paratici (il direttore sportivo sedotto e abbandonato ai tempi da Giorgio Furlani per via della nota squalifica e del “veto” federale) non è certo un aiuto. Scommettiamo che arriverà un terzo numero 9, al momento mai entrato nel giro?", la chiosa di Ordine sul tema. Staremo a vedere se avrà ragione.

