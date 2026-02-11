Pianeta Milan
Ordine: "Milan, la 'sòla' Mateta evitata grazie alla perizia di Mazzoni e alla dritta ricevuta da Tare"

Il giornalista sportivo Franco Ordine, nel suo editoriale odierno per il 'Corriere dello Sport' in edicola, è tornato sul mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta al Milan nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Ecco la sua rivelazione
Daniele Triolo 

Il giornalista sportivo Franco Ordine, nell'editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è tornato sul mancato trasferimento - nell'ultima sessione invernale di calciomercato - di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan. Un'operazione, del valore di 35 milioni di euro, saltata perché - come si ricorderà - alle visite mediche il club rossonero ha riscontrato dei problemi importanti al ginocchio dell'attaccante francese classe 1997.

Ecco cosa ha scritto Ordine a tal proposito. "Non è mancata nemmeno una puntata della stagione delle porte girevoli in occasione della finestra invernale del calciomercato con la trattativa a sorpresa, tessuta da Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimović (con la collaborazione di Geoffrey Moncada), per Mateta, il centravanti del Crystal Palace. Ieri abbiamo saputo che il temuto intervento chirurgico al ginocchio sarà messo da parte per provare una terapia conservativa. E consentirgli, in caso positivo, di partecipare eventualmente al Mondiale".

"Resta però la “sòla” evitata grazie alla super perizia del dott. Stefano Mazzoni (a proposito: aveva già bocciato Victor Boniface con beneficio clamoroso per il bilancio e lo staff tecnico). E alla “dritta” sulla precaria salute del francese ricevuta da Igli Tare che lanciò l’allarme in tempo utile", la rivelazione di Ordine sulla questione.

