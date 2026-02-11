Pianeta Milan
Davide Bartesaghi, classe 2005, divenuto titolare nel Milan di Massimiliano Allegri in questa stagione, potrebbe essere convocato nella Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso per i playoff del prossimo marzo. Intanto, è andato a cena con gli Azzurri
'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Davide Bartesaghi, classe 2005, laterale mancino del Milan che, in questa stagione, ha soffiato il posto da titolare a Pervis Estupiñán come esterno nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. La considerazione nei suoi confronti, infatti, non è cresciuta soltanto all'interno dell'ambiente milanista, bensì anche in ambito della Nazionale Italiana.

Bartesaghi, infatti, è andato a cena, due sere fa, a Milano, con la delegazione rossonera della Nazionale e con il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Erano presenti anche le rappresentanze di Inter e Juventus. Questa 'convocazione a tavola' di Bartesaghi è un segnale molto importante su come l'Italia stia osservando molto da vicino la sua crescita.

E chissà se, in vista dei playoffMondiali del prossimo mese di marzo, Gattuso non possa pensare ad una convocazione - stavolta effettiva - del numero 33 del Milan come alternativa sulla fascia al titolare Federico Dimarco. Il Diavolo, nel frattempo, si gode l'esplosione del prodotto del suo settore giovanile che, con Allegri, si sta consacrando. Bravo anche al tecnico per aver creduto nel ragazzo e per averlo proposto titolare sebbene, in una piazza come Milano, con un pubblico esigente come quello rossonero, ci sia sempre grande pressione.

