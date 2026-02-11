'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Davide Bartesaghi , classe 2005 , laterale mancino del Milan che, in questa stagione, ha soffiato il posto da titolare a Pervis Estupiñán come esterno nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri . La considerazione nei suoi confronti, infatti, non è cresciuta soltanto all'interno dell'ambiente milanista, bensì anche in ambito della Nazionale Italiana .

Milan, Bartesaghi a cena con la Nazionale. A marzo convocazione?

Bartesaghi, infatti, è andato a cena, due sere fa, a Milano, con la delegazione rossonera della Nazionale e con il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Erano presenti anche le rappresentanze di Inter e Juventus. Questa 'convocazione a tavola' di Bartesaghi è un segnale molto importante su come l'Italia stia osservando molto da vicino la sua crescita.