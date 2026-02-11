Pianeta Milan
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 giunto in estate dal Chelsea, ha vissuto una prima parte di stagione deficitaria nel Milan; poi, da fine dicembre 2025, ha battuto cenni di vita con gol e prestazioni sempre in crescendo
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, in un articolo dedicato a vari attaccanti in Serie A, ha parlato - per quanto riguarda il Milan - di Christopher Nkunku, classe 1997, giunto in estate in rossonero per 42 milioni di euro - bonus inclusi - dagli inglesi del Chelsea. Un acquisto, molto oneroso, che, nella prima parte di stagione, sembrava non aver sortito l'effetto sperato sulla stagione milanista.

Milan, quanto hai aspettato per goderti Nkunku

L'attesa è stata lunga. Al punto che il Milan, verso dicembre, ha cominciato a pensare di scaricare Nkunku al miglior offerente nel calciomercato invernale. Invece il francese, con l'etichetta di 'flop' appiccicata addosso, si è sbloccato a 'San Siro' il 28 dicembre con una doppietta nel 3-0 all'Hellas Verona.

Da lì, complici gli infortuni a turno di Rafael Leão e Christian Pulisic e la maggior continuità sul terreno di gioco, Nkunku ha preso fiducia e ha iniziato a segnare con regolarità. Il suo 'score', ora, recita 6 gol e 2 assist in 20 partite complessive. Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, gli aveva detto di sorridere di più e di essere più positivo: lui l'ha preso in parola e la sua stagione è svoltata. Non siamo ancora ai livelli dello Nkunku visto a Lipsia qualche anno fa, ma può tornarci.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, per Pisa-Milan (partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026) partirà ancora titolare. In questa seconda fase dell'annata, il numero 18 rossonero - ha chiosato il 'CorSera' - si è posto un duplice obiettivo: tornare in Champions League, a suon di gol, con il Milan e conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali con la Francia. E farà di tutto per centrarli entrambi.

