Da lì, complici gli infortuni a turno di Rafael Leão e Christian Pulisic e la maggior continuità sul terreno di gioco, Nkunku ha preso fiducia e ha iniziato a segnare con regolarità. Il suo 'score', ora, recita 6 gol e 2 assist in 20 partite complessive. Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, gli aveva detto di sorridere di più e di essere più positivo: lui l'ha preso in parola e la sua stagione è svoltata. Non siamo ancora ai livelli dello Nkunku visto a Lipsia qualche anno fa, ma può tornarci.
Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, per Pisa-Milan (partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026) partirà ancora titolare. In questa seconda fase dell'annata, il numero 18 rossonero - ha chiosato il 'CorSera' - si è posto un duplice obiettivo: tornare in Champions League, a suon di gol, con il Milan e conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali con la Francia. E farà di tutto per centrarli entrambi.
