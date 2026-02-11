Da lì, complici gli infortuni a turno di Rafael Leão e Christian Pulisic e la maggior continuità sul terreno di gioco, Nkunku ha preso fiducia e ha iniziato a segnare con regolarità. Il suo 'score', ora, recita 6 gol e 2 assist in 20 partite complessive. Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, gli aveva detto di sorridere di più e di essere più positivo: lui l'ha preso in parola e la sua stagione è svoltata. Non siamo ancora ai livelli dello Nkunku visto a Lipsia qualche anno fa, ma può tornarci.