Pisa-Milan, chi giocherà in attacco nel 3-5-2 di Allegri? Occhio all’opzione Füllkrug

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 giunto in inverno in rossonero, potrebbe - a sorpresa - giocare titolare in Pisa-Milan di venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena'. Ecco al posto di chi potrebbe giocare l'ex BvB
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sull'allenamento di ieri, a Milanello, del Milan di Massimiliano Allegri che venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, sarà di scena alla 'Cetilar Arena' per affrontare il Pisa di Oscar Hiljemark per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026.

Pisa-Milan, Leão o Füllkrug in attacco?

Recuperato Rafael Leão, che si candida per una maglia da titolare in attacco: il portoghese, rimasto in panchina per 90' nel precedente impegno del Diavolo a Bologna, secondo il quotidiano torinese si giocherà il posto nel 3-5-2 di mister Allegri con Niclas Füllkrug, per una maglia al fianco di Christopher Nkunku.

Migliora Christian Pulisic: lo statunitense dovrebbe farcela a rientrare, almeno per la panchina. Out, invece, Alexis Saelemaekers: sta guarendo dall'infortunio all'adduttore, ma sarà preservato per Milan-Como di mercoledì prossimo. Al suo posto, dunque, giocherà Zachary Athekame.

