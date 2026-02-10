Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Glasner annuncia: “Mateta fuori per alcune settimane”. Decisione presa sull’operazione

ULTIME MILAN NEWS

Glasner annuncia: “Mateta fuori per alcune settimane”. Decisione presa sull’operazione

Infortunio Mateta, Glasner: 'Fuori per qualche settimana'. L'operazione ...
Continuano le notizie sull'infortunio al ginocchio di Mateta. Decisione presa sulla possibile operazione chirurgica e non solo. C'è anche l'annuncio di Glasner
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il calciomercato invernale è terminato da poco più di una settimana. Il Milan ha completato diverse operazioni specialmente per quanto riguarda il futuro del club. Per la prima squadra, invece, la dirigenza rossonera ha portato a Milanello Fullkrug, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Durante l'ultimo giorno di calciomercato è saltata l'operazione con il Crystal Palace per Mateta. Questo per problemi al ginocchio trovati durante le visite mediche fatte dallo staff del Milan.

LEGGI ANCHE: Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a Mateta ...>>>

LEGGI ANCHE

Dalla Francia arrivano le ultime notizie sulle condizioni fisiche dell'attaccante del Crystal Palace: secondo Le Parisien la decisione finale sarebbe quella di non operare il ginocchio. Mateta, si legge, avrebbe consultato quattro specialisti diversi per avere un'idea chiara e completa sul suo infortunio. Il giocatore avrebbe deciso di non intervenire anche per tenere vivo il sogno del Mondiale con la Francia a fine stagione. L'allenatore del Crystal Palace Glasner ha aggiunto: "Mateta starà fuori qualche settimana, ma non ci sarà l'operazione". Ecco il post su X di Fabrizio Romano.

Leggi anche
Leao titolare in Pisa-Milan? L’attaccante si allena e lancia un messaggio chiarissimo | FOTO
Infortuni Milan, per Saelemaekers ulteriori esami: ecco il responso

© RIPRODUZIONE RISERVATA