Infortunio Mateta, Glasner: 'Fuori per qualche settimana'. L'operazione ...

Dalla Francia arrivano le ultime notizie sulle condizioni fisiche dell'attaccante del Crystal Palace: secondo Le Parisien la decisione finale sarebbe quella di non operare il ginocchio. Mateta, si legge, avrebbe consultato quattro specialisti diversi per avere un'idea chiara e completa sul suo infortunio. Il giocatore avrebbe deciso di non intervenire anche per tenere vivo il sogno del Mondiale con la Francia a fine stagione. L'allenatore del Crystal Palace Glasner ha aggiunto: "Mateta starà fuori qualche settimana, ma non ci sarà l'operazione". Ecco il post su X di Fabrizio Romano.