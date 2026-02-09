Infortuni Milan, controlli per Saelemaekers: ecco come sono andati

AGGIORNAMENTO
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Saelemaekers sarà controllato ogni giorno, ma per il Pisa non verranno corsi rischi. Il giocatore resta in forte dubbio.
Pisa-Milan, il Diavolo tornerà in campo questo venerdì, ma restano ancora dubbi di formazione, specialmente in attacco. Contro il Bologna non hanno giocato Pulisic e Leao, non al meglio, così come Saelemaekers. Allegri potrebbe puntare ancora su Nkunku contro i toscani? Ecco le ultime novità da Milanello.
Come riportato da Tuttomercatoweb nella giornata di oggi Alexis Saelemaekers si è sottoposto a nuovi controlli per verificare l'andamento del suo recupero dall'infortunio muscolare all'adduttore. Ci sarebbero buone risposte, con una buona evoluzione della situazione. Da capire il suo status verso Pisa-Milan. In gruppo Leao, mentre avrebbe lavorato ancora da solo Pulisic: l'esterno americano sta recuperando da una borsite. Secondo TMW l'attaccante del Milan starebbe molto meglio. Anche lui resta comunque in dubbio verso Pisa. Vedremo se Leao, Pulisic e Saelemaekers saranno a disposizione di Allegri per la partita contro il Pisa o se l'allenatore rossonero deciderà di preservarli per la gara contro il Como, in programma il martedì successivo. I prossimi giorni potrebbero essere cruciali.
