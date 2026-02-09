Infortuni Milan, controlli per Saelemaekers: ecco come sono andati

Pisa-Milan, infortuni: il punto su Saelemaekers

Come riportato da Tuttomercatoweb nella giornata di oggi Alexis Saelemaekers si è sottoposto a nuovi controlli per verificare l'andamento del suo recupero dall'infortunio muscolare all'adduttore. Ci sarebbero buone risposte, con una buona evoluzione della situazione. Da capire il suo status verso Pisa-Milan. In gruppo Leao, mentre avrebbe lavorato ancora da solo Pulisic: l'esterno americano sta recuperando da una borsite. Secondo TMW l'attaccante del Milan starebbe molto meglio. Anche lui resta comunque in dubbio verso Pisa. Vedremo se Leao, Pulisic e Saelemaekers saranno a disposizione di Allegri per la partita contro il Pisa o se l'allenatore rossonero deciderà di preservarli per la gara contro il Como, in programma il martedì successivo. I prossimi giorni potrebbero essere cruciali.