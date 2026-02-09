Pianeta Milan
Infortunio Milan: il Catanzaro dovrà fare a meno di Alphadjo Cissè per un bel po' di tempo. Ecco le prime stime sul recupero del talento rossonero (fonte uscatanzarocalcionews.it)
Una brutta notizia anche per il Milan: il Catanzaro dovrà fare a meno di Alphadjo Cissè per un periodo stimato tra i 30 e i 40 giorni a causa dell’infortunio subito nell'ultima gara di Serie B contro la Reggiana. Lo riporta il sito uscatanzarocalcionews.it secondo il quale il talento comprato a gennaio dal Milan avrebbe subito una lesione all’adduttore destro che, secondo le prime diagnosi, sarebbe di secondo grado. Il classe 2006 potrebbe stare lontano dal campo anche due mesi e rientrare per il finale di stagione con il Catanzaro. Una brutta notizia anche per il Milan, visto che Cissè non potrà giocare con continuità in questa stagione.

Il Milan lo ha prelevato dal Verona per circa 8 milioni di euro lasciandolo in prestito al Catanzaro dove al momento ha numeri molto interessanti: 6 gol e un assist in 22 partite di Serie B. Vedremo cosa riuscirà a fare quando rientrerà in campo e quale sarà la scelta del Diavolo per il suo futuro.

