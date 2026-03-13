Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, ospite speciale all’allenamento odierno: presente Shevchenko

ULTIME MILAN NEWS

Milan, ospite speciale all’allenamento odierno: presente Shevchenko

Milan, chi si rivede a Milanello: Shevchenko ha fatto visita ai rossoneri
La leggenda del Milan Andriy Shevchenko ha fatto oggi visita alla squadra rossonera in quel di Milanello. Ecco i dettagli del suo ritorno
Redazione

Archiviato il grande successo nel derby contro l'Inter di Cristian Chivu, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, con il match della 29^ giornata di Serie A in programma domenica sera all'Olimpico dalle ore 20:45.

Nel frattempo, all'allenamento di oggi in preparazione alla prossima sfida, era presente un ospite speciale. A seguire da vicino l'allenamento di Max c'era la leggenda rossonera Andriy Shevchenko. Lo racconta l'inviato di 'Sky Sport' a seguito del Milan Peppe Di Stefano, aggiungendo che il Pallone d'Oro ucraino si è soffermato a parlare più a lungo proprio con Allegri, Rafael Leao e Luka Modric.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Evoluzione, gioco e la critica di Adani: siamo sicuri che la tattica di Allegri non sia il 'futuro'?

Poi Peppe Di Stefano ha parlato anche delle possibili scelte del livornese per la trasferta nella Capitale. Sulla fascia sinistra, rimane aperto il ballottaggio tra Davide Bartesaghi, al rientro da un infortunio, e Pervis Estupinan, nel miglior momento di forma da quando è arrivato in Italia. Mentre, per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe essere confermata la coppia formata da Leao e Pulisic.

Leggi anche
Il Milan ai francesi, Fofana e Maignan guidano i rossoneri. Calciomercato, si complicano i piani...
Evoluzione, gioco e la critica di Adani: siamo sicuri che la tattica di Allegri non sia il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA