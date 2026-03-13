Adani critica ancora Allegri: ma il calcio che gioca il Milan è davvero una involuzione? E quale sarebbe l'evoluzione che si vede in Europa? Ecco la nostra analisi

Emiliano Guadagnoli Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 12:34)

"Ad Allegri non gliene frega niente di venire a parlare con noi, della conferenza stampa e della comunicazione. Ha il suo modo di pensare ed esprimersi, che va contro l'evoluzione del calcio e della comunicazione. Max vuole vivere bene, sereno, e divertirsi più dei giocatori quando va in campo. Quindi, a lui, anche dei nostri complimenti non gli interessa; più si va nell'analisi e lui più se ne sbatte, non gli interessa comunicare", queste le parole dell'opinionista Lele Adani a La Nuova DS', trasmissione in onda su 'Rai 2'. Noi di Pianeta Milan abbiamo preso spunto dal pensiero dell'ex calciatore. Il punto della nostra analisi è sull'evoluzione del calcio.