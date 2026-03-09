Pianeta Milan
Adani dopo il derby Milan-Inter: “Mani di Ricci? Il rigore non si discute”. Poi l’attacco ad Allegri

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A, dopo il derby vinto dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu, ha parlato a 'La Nuova DS' sulle reti Rai: ecco le sue dichiarazioni sulla partita, ma non soltanto
Daniele 'Lele' Adani, ex difensore di molte squadre in Serie A, è intervenuto ieri sera a 'La Nuova DS', trasmissione in onda su 'Rai 2', per commentare il derby di Milano, vinto 1-0 dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu.

Adani, la disamina del derby Milan-Inter

"Negli ultimi anni ha spesso vinto chi ha meritato e non la più forte. Il Milan di Stefano Pioli non era la più forte, ma ha meritato; il Napoli di Luciano Spalletti non era la più forte, ma col gioco lo ha dominato. Io credo che l'Inter sia la più forte e abbia mostrato in Italia, e sottolineo in Italia, di essere la più forte anche in virtù dell'espressione calcistica che ha mostra. La partita di stasera ha fatto schifo. Lautaro Martínez? Per molti appassionati e molti tifosi interisti non è un giocatore decisivo con le grandi. Si è visto stasera dove il reparto che è mancato di più è l'attacco. I due ragazzi arrivati quest'anno hanno fatto molto bene finora, ma giocare insieme al posto dei due titolari soprattutto Lautaro ha inciso. Tutta l'Inter ha fatto male".

Adani, dopo la disamina sui nerazzurri, ha parlato anche dei rossoneri, al settimo derby consecutivo senza sconfitta e alla seconda vittoria stagionale in campionato nel derby della Madonnina. "Il Milan ha 60 punti non per caso. Allegri con la sua idea ci arriva al risultato. 5 partite perse sulle ultime sei di Champions per l'Inter sono un peso, sapete prima di oggi che ritmo aveva in Serie A? 14 vittorie nelle ultime 15, un pareggio e 14 vittorie. Calendario più difficile? 14 vittorie nelle ultime 15. Se l'Inter ritrova ritmo, entusiasmo, i giocatori davanti, rimane la più forte, favorita e ha margine. I 60 punti del Milan vanno molto rispettati".

Adani sul mani di Ricci: "Rigore non in discussione, non c'è collaborazione arbitro-V.A.R."

Sul mani di Samuele Ricci che, al 95', avrebbe potuto portare ad un calcio di rigore per l'Inter, Adani ha detto: "Me ero perso l'episodio in diretta per prepararmi alla trasmissione, ma è più netto di quello di Genoa-Roma (tocco con il braccio di Ruslan Malinovskyi, n.d.r.). Quello è un tiro in porta forte da due metri, qui sono sempre due metri circa ma, anche se cerchi di togliere la mano, vai verso il pallone. Il calcio di rigore non è in discussione, non si discute. Non c'è collaborazione giusta: arbitro e V.A.R. devono lavorare insieme, ma in questo caso non c'è stata collaborazione".

Chiosa di Adani con un attacco diretto al tecnico del Milan. "Ad Allegri non gliene frega niente di venire a parlare con noi, della conferenza stampa e della comunicazione. Ha il suo modo di pensare ed esprimersi, che va contro l'evoluzione del calcio e della comunicazione. Max vuole vivere bene, sereno, e divertirsi più dei giocatori quando va in campo. Quindi, a lui, anche dei nostri complimenti non gli interessa; più si va nell'analisi e lui più se ne sbatte, non gli interessa comunicare".

