Adani, la disamina del derby Milan-Inter

"Negli ultimi anni ha spesso vinto chi ha meritato e non la più forte. Il Milan di Stefano Pioli non era la più forte, ma ha meritato; il Napoli di Luciano Spalletti non era la più forte, ma col gioco lo ha dominato. Io credo che l'Inter sia la più forte e abbia mostrato in Italia, e sottolineo in Italia, di essere la più forte anche in virtù dell'espressione calcistica che ha mostra. La partita di stasera ha fatto schifo. Lautaro Martínez? Per molti appassionati e molti tifosi interisti non è un giocatore decisivo con le grandi. Si è visto stasera dove il reparto che è mancato di più è l'attacco. I due ragazzi arrivati quest'anno hanno fatto molto bene finora, ma giocare insieme al posto dei due titolari soprattutto Lautaro ha inciso. Tutta l'Inter ha fatto male".