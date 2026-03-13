Donnarumma è stato il protagonista negativo della storica serata in Champions League da parte di Valverde . Il centrocampista del Real Madrid ha segnato una magica tripletta nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Manchester City. Nel primo gol l'ex portiere del Milan è uscito in ritardo e con il pallone in area ha deciso di ritrarre la mano, forse per evitare un tocco fuori area che non ci sarebbe stato. L'ex rossonero è finito nel mirino della critica specialmente in Inghilterra. A parlare proprio dell'episodio è l'ex portiere del Manchester City e del Torino Joe Hart . Ecco l'analisi della dinamica a 'TNT Sports'.

"Col senno di poi tutti diranno: ‘Le sue mani sono ancora dentro l'area'. Ma da quest'angolazione quello che vedo è che Donnarumma è già lanciato, sta uscendo a tutta velocità e pensa: ‘Intervengo in scivolata fuori dall'area'. Poi, quando il pallone gli passa accanto, si rende conto di stare uscendo dall'area e prende una decisione calcolata: ‘Sai che c'è? Non voglio concedere un rigore o rischiare un rosso diretto, meglio sacrificare il gol'. Quando riguarderà l'azione, si renderà conto che poteva usare le mani, ma con l'impeto con cui stava attaccando quel pallone pensava solo ‘intervento, intervento, intervento fuori dall'area', e non si è accorto che le mani erano ancora dentro l'area".