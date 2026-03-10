Pianeta Milan
Ramazzoni, mental coach di Donnarumma: “L’ho aiutato a non sentirsi un traditore prima di affrontare il Milan”

La mental coach di Donnarumma svela un retroscena su Milan-PSG
Nicoletta Romanazzi, 58 anni, mental coach, ha svelato alcuni retroscena sull'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma: la sua intervista al 'Corriere della Sera'
Donnarumma non ha lasciato un bel ricordo ai tifosi rossoneri. Dopo aver esordito con la maglia del Milan a 16 anni, Gigio ha lasciato il Diavolo nel 2021 per approdare al PSG a parametro zero. Una ferita mai del tutto rimarginata per i tifosi milanisti, che in occasione della sfida di Champions contro il Paris hanno lanciato al loro ex portiere delle banconote false con una stampa del suo volto sopra.

Milan, le parole della mental coach di Donnarumma

Nicoletta Romanazzi è una mental coach con una vasta esperienza nel mondo del calcio e dello sport. In un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' ha parlato del lavoro svolto con Donnarumma per superare le accuse di tradimento da parte dei tifosi del Milan. Di seguito, le sue parole.

"Gigio Donnarumma mi cercò al Paris Saint-Germain. Con una squadra di campioni sempre in attacco, faceva fatica a tenere alta la concentrazione quando gli avversari riuscivano ad arrivare nella sua area. L'ho aiutato a gestire la pressione, perché per i tifosi un goal è sempre colpa del portiere. E a mantenere alta la concentrazione. Abbiamo lavorato anche sulla tifoseria milanista, in particolare in vista della prima partita tra il PSG e il Milan. Ha accettato che i tifosi si fossero sentiti traditi, anche se non aveva lasciato la squadra con quell'intenzione e pure lui aveva sofferto".

