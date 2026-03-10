La mental coach di Donnarumma svela un retroscena su Milan-PSG

"Gigio Donnarumma mi cercò al Paris Saint-Germain. Con una squadra di campioni sempre in attacco, faceva fatica a tenere alta la concentrazione quando gli avversari riuscivano ad arrivare nella sua area. L'ho aiutato a gestire la pressione, perché per i tifosi un goal è sempre colpa del portiere. E a mantenere alta la concentrazione. Abbiamo lavorato anche sulla tifoseria milanista, in particolare in vista della prima partita tra il PSG e il Milan. Ha accettato che i tifosi si fossero sentiti traditi, anche se non aveva lasciato la squadra con quell'intenzione e pure lui aveva sofferto".