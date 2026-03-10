L'idea del direttore sportivo è stata fin dà subito quella di portare al Milan Luka Modric che era in scadenza di contratto con il Real Madrid. E' anche inutile parlare ancora una volta di quanto il croato sia fondamentale per i rossoneri. Stesso discorso si può fare con Allegri e la ferma richiesta di comprare Rabiot. Anche il francese ha rivoluzionato il centrocampo del Diavolo. Non bisogna pensare a chissacché quali mosse incredibili: gli esempi da seguire sono quelli di Modric e Rabiot con le idee di Allegri e di Tare al centro del progetto del Milan.