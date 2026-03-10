Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Mercato Milan, tanti dubbi e speranze in vista dell'estate rossonera. Ma la dirigenza ha già due esempi chiarissimi da seguire. Ecco la nostra analisi
Il Milan continua con la sua grande stagione: dopo il crollo di quella scorsa, Massimiliano Allegri ha completamente rivoluzionato la squadra sotto tutti i punti di vista. Basti vedere i punti e i gol subiti. La squadra di Allegri si trova seconda al momento con 60 punti, con 20 gol subiti e 44 segnati. Un cambio radicale rispetto alla coppia Fonseca-Conceicao: dopo 28 giornate il Milan era ottavo a quota 44 punti con 42 gol fatti e 32 subiti. Inutile negare i meriti evidenti della cura Allegri che ha ereditato una squadra senza equilibrio tattico e l'ha trasformata nella migliore difesa del campionato dati alla mano.

Mercato Milan, ecco cosa fare

Un cambio che la dirigenza del Milan non deve assolutamente sprecare con la prossima sessione di calciomercato che si prospetta cruciale per i rossoneri. Si perché con ogni probabilità il Milan giocherà di nuovo in Champions League e servirà intervenire con forza praticamente in tutti i reparti, per allungare e aumentare le opzioni da mettere a disposizione del tecnico del Diavolo. In Europa servono colpi importanti che hanno già esperienza sia in Italia che in campo internazionale. La società rossonera dovrà seguire le richieste di Massimiliano Allegri e le idee di Igli Tare, banalmente perché hanno già funzionato la scorsa stagione.

L'idea del direttore sportivo è stata fin dà subito quella di portare al Milan Luka Modric che era in scadenza di contratto con il Real Madrid. E' anche inutile parlare ancora una volta di quanto il croato sia fondamentale per i rossoneri. Stesso discorso si può fare con Allegri e la ferma richiesta di comprare Rabiot. Anche il francese ha rivoluzionato il centrocampo del Diavolo. Non bisogna pensare a chissacché quali mosse incredibili: gli esempi da seguire sono quelli di Modric e Rabiot con le idee di Allegri e di Tare al centro del progetto del Milan.

