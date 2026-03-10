Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 10 marzo 2026. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità molto interessanti che rendono bene l'idea di cosa si viva nel mondo rossonero in questi giorni. Il successo sul derby ha rilanciato le ambizioni del Diavolo in chiave Scudetto, certo, ma bisognerà mantenere un elevato standard di rendimento e continuità per centrare prima il piazzamento in Champions League. E poi si vedrà. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA